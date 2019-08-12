«Ростех» выделит 1,5 миллиарда рублей на восстановление ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске

Печально знаменитое ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске», где 1 июня 2019 года прогремела серия взрывов, получит 1,5 миллиарда рублей от госкорпорации «Ростех» на восстановление. Планируется, что эти средства позволят обновить производство и выполнить гособоронзаказ и обязательства перед партнерами.

- Средства будут выделяться поэтапно и распределяться по нескольким ключевым направлениям, - сообщили в пресс-службе госкорпорации. - Во-первых, они позволят институту поставить сырье предприятиям-партнерам. Во-вторых, будет восстановлена производственная база самого ГосНИИ. В первую очередь, в эксплуатацию будут вводиться мощности, задействованные при выполнении гособоронзаказа. Также «Ростех» намерен профинансировать проектно-изыскательские работы института по федеральным целевым программам (ФЦП). Кроме того, часть средств пойдет на возмещение ущерба третьим лицам.

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, «Кристалл» является ключевым звеном в цепочке производства взрывчатых веществ по заказу Министерства обороны России. Именно поэтому к его восстановлению будут прилагаться значительные усилия. Уже сейчас на предприятии введены дополнительные меры безопасности и новая система пожаротушения. Благодаря этому на предприятии удалось наладить производство динамической защиты для танков. Это производство стало первым с момента инцидента.

- Средства, выделенные госкорпорацией, позволят восстановить мощности предприятия и подготовиться к системным изменениям, которые произойдут в научно-производственном комплексе Дзержинска в ближайшие годы, - отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.

Стоит напомнить, что сейчас решается вопрос о создании в Дзержинске индустриального парка. Планируется, что там будет размещено научно-производственное объединение, куда войдут завод имени Свердлова и ГосНИИ «Кристалл».

Напомним, 1 июня на территории предприятия прогремела серия взрывов. В результате инцидента пострадали 79 человек. Взрывной волной были повреждены 309 жилых домов, 70 детских садов и 31 школа.