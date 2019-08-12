Арзамасские пчеловоды дали советы по выбору меда

Накануне Медового спаса как не поговорить о меде, его качестве и о том, какими силами он дается пчелам. Оператор газовой котельной службы главного энергетика АО «АПЗ» Ольга Тюрина и ее супруг Сергей занимаются пчеловодством уже 20 лет.

- В 1999 году по инициативе мужа мы купили три роя. Я тогда в пчеловодстве ничего не понимала. Сергею любовь к пчелам, видимо, передалась от деда, который работал на красносельской колхозной пасеке, и дяди, который тоже разводил пчел, - вспоминает Ольга Тюрина.

- Вкус меда, запах дымаря и воска, своеобразный звон пчел и вид деревянных ульев я помнил с детства. Сегодня всем этим живет наша семья: мы с Ольгой и наши сыновья Владимир и Кирилл. Один на пасеке не воин, в одиночку я бы не справился, - рассказывает Сергей Тюрин.

Сезон супруги начинают ранней весной – примерно 8 марта. Пчелы тратят на уборку своих жилищ много энергии, которая нужна на медосборе, и им требуется помощь. В апреле пчеловоды очищают донья ульев от подмора – мертвых пчел. А когда температура на улице поднимается выше +12 градусов, семьи пересаживают в чистые ульи.

- Главная задача пчеловода состоит в том, чтобы вырастить как можно больше пчел к главному взятку – времени зацветания медоносных трав – и при этом не допустить роения. Ведь, если пчелам в улье тесно, они начинают роиться: семья делится на две и более. Нужно всегда быть на пасеке: собрать рой в роевню, а затем заселить в новый улей, иначе он улетит в найденное пчелой-разведчицей место. Поэтому с конца мая и практически до августа кому-то из нашей семьи приходится находиться на пасеке с 8.00 до 17.00 и отслеживать выход роев, - объясняет Сергей Тюрин.

- Наша пасека находится на краю села – пчелам есть где разгуляться. Цветут клевер, донник, осот, цикорий, липа. В селе многие выращивают горчицу и фацелию. Главный взяток начинается 25 июля. Его наступление заметно: пчелы летят тяжело, буквально падают на прилетные доски. Пчелам нужно примерно две недели теплой погоды во время главного взятка, чтобы собрать мед себе на осень, зиму и раннюю весну. Это примерно 25 кг. Все остальное – нам, пчеловодам, в благодарность за труд.

В этом году, по словам Тюриных, их пчелки-труженицы принесли мед даже в мае. Да и летом, несмотря на холодную погоду, смогли насобирать лакомства.

- Откачивать в медогонке его будем к Медовому спасу. Потом проведем обработку пчел от клеща, утеплим семьи и начнем ждать холодов, чтобы перенести в подвал дома на зимовку. На этом наш пчеловодный сезон закончится. Его окончание всегда отмечаем блинами со свежим медом. Для нас медовый урожай – всегда праздник. На пасеке главных нет: пчелы неустанно трудятся, а мы постоянно заботимся о них, - отмечает Сергей Тюрин.

Советы от пчеловодов Тюриных

- Один из критериев качества, зрелости и натуральности меда – его тягучесть, при переливании он никогда не капает, течет неразрывной струйкой.

- Покупайте продукты пчеловодства у людей, в которых вы не сомневаетесь. Лучше стать постоянным клиентом у одного проверенного поставщика.

- Не гонитесь за дешевизной: качественный свежий мед не может быть «копеечным».

- Многие говорят, что натуральный мед должен быть терпким - не обязательно, терпкость меда зависит от того, с каких медоносов он был собран.