Фрезеровщица АПЗ вяжет уникальные игрушки из полипропиленовых ниток

Фрезеровщик цеха №54 АО «АПЗ» Наталия Разгарова любит вязать крючком, радуя детей и взрослых самодельными игрушками. Кто бы мог подумать, что изделия из полипропиленовых ниток могут выглядеть так ярко? Обычно из этого материала вяжут мочалки, а вот игрушки, которые совсем не стыдно подарить друзьям как сувенир, мы еще не видели.

– Моему увлечению чуть больше двух лет, – рассказывает Наталия. – Кропотливая работа мне не в тягость, даже нравится. Сначала просто вязала для сына. Потом моими творениями заинтересовались знакомые, так и втянулась. Это не только приносит мне удовольствие, но и умиротворение.

На первый взгляд может показаться, что здесь нет ничего сложного: берем крючок, нить и начинаем вязать по схеме. Однако требуется и внимательность, и ловкость рук. А еще – несколько десятков бабин с разноцветными нитками. У Наталии их больше шестидесяти.

Помимо своей основной работы фрезеровщиком, рукодельница еще и студентка 5 курса Арзамасского политехнического института - филиала НГТУ. Свободного времени мало, однако на любимое дело всегда найдется минутка-другая.

– Новую игрушку всегда начинаю вязать с азартом, – делится Наталия, – иногда засиживаюсь допоздна. Но если что-то не получается или не нравится, могу отложить эту поделку в долгий ящик. Смотрю, какие работы у других мастериц, придумываю что-то свое. Для меня главное – конечный результат, когда вижу горящие глаза моих заказчиков и улыбки детей.

Со временем у рукодельницы собралась немалая коллекция забавных фигурок зайчиков, медвежат, машинок и других мультипликационных героев. Всю одежду для них Наталия вязала тоже сама. В процессе создания еще один шедевр – чайный сервиз под гжель, который будет подарен друзьям.