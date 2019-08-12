«Если подойдете к автобусам, мы будем вас избивать»: Второй день в Балахне продолжается забастовка водителей

Придя ранним воскресным утром на работу, водители городских автобусов в Балахне обнаружили, что их рабочие места… уже заняты. Новые водители, новые кондукторы и контролеры – целый штат сотрудников, привезенный из Нижнего Новгорода.

- Когда мы пришли на работу, там уже стоял автобус с нижегородскими водителями, - рассказал водитель одного из автобусов Эдуард Харитонов. – Мы получили в диспетчерской путевки, прошли медиков, а на маршрут нас не пускают. Дескать, на наших автобусах уже уехали другие водители. Когда мы попытались выехать, нижегородский автобус заблокировал нам выезд. Потом из Нижнего Новгорода пригнали еще десять автобусов, которые начали обслуживать наши маршруты.

В результате противостояние между старыми и новыми водителями дошло до полиции. Все это время жители Балахны тщетно ожидали привычных автобусов у себя на остановках. Впрочем, даже когда они появились, не обошлось без сюрпризов.

- Проезд в Балахне стоит 23 рубля, а «новички» стали возить по нижегородским тарифам – за 30 рублей, - рассказал водитель. – Кроме того, с 10.00 до 16.00 у нас действовал льготный тариф для пенсионеров – по 15 рублей. Они его сразу же отменили. Так что жителям пришлось раскошелиться.

То, что на предприятии грядут реформы, водителям стало понятно еще на прошлой неделе, когда приехал новый директор транспортной компании из Нижнего Новгорода.

- В пятницу нас вызвали и предупредили, что теперь будем жить по новому: заработная плата снизится, будет введена система штрафов, изменится график выезда. У нас ведь раньше как было? Сдаем план, а все остальное – наше. А теперь сказали, что мы должны отдавать все, - рассказывают водители. – Если хотите работать на этих условиях – работайте, если нет – найду других. Но мы и представить не могли, что «другие» появятся так быстро.

Сегодня противостояние между старыми и новыми водителями продолжилось. Только теперь к ним присоединились еще и странные люди с дубинками.

- В понедельник утром мы пришли на работу, а все наши автобусы уже выгнаны из парка и стоят вдоль дороги, - рассказывает Эдуард Харитонов. – Все нижегородские водители получили путевки, а нас даже в диспетчерскую не пустили. При этом по предприятию ходят бравые ребята с дубинками. Понятия не имеем, кто это – он не представляются. Подошли к нам и спрашивают: «Вы водители? А что путевки не получаете?». Мы им говорим – нас не пускают. А они нам: «Значит, вы тут не работаете. Увольняйтесь. Сегодня получите трудовые книжки. А если подойдете к автобусам, мы вас будем избивать».

В таком положении на предприятии сейчас находятся больше 50 водителей. Никто из них не может даже получить путевку в диспетчерской. Чем закончится это противостояние, пока остается только догадываться. Между тем ситуацию уже прокомментировал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

- На балахнинском предприятии произошла забастовка водителей из-за того, что был ужесточен контроль над оплатой проезда пассажиров и работой системы АСОП, так как ранее неоднократно поступали жалобы от жителей, что кондукторы и водители не хотят проводить оплату через валидатор системы АСОП (причину озвучивали «сломан» и т.д.), - сообщил Вадим Власов. – После данных фактов и проведенных проверок администрация предприятия ужесточила контроль над оплатой проезда и установила норму оплаты водителя и кондуктора на основании отсчета системы. Данный факт не устроил водителей – в результате забастовка. На 10.00 11 августа вопрос закрыт, автобусы вышли на линию.