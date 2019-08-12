Соревнования по конной выездке состоятся в Арзамасском районе

17 августа в Арзамасском районе на территории пансионата «Морозовский» впервые пройдут соревнования по конной выездке на кубок конно-спортивного клуба «Дуэт». Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Выездка считается самым элегантным видом конного спорта, это высшая школа верховой езды, относящаяся к олимпийским видам спорта. Всадники обязаны продемонстрировать способность своих четвероногих подопечных к правильным и производительным движениям. При выполнении упражнений лошадь должна двигаться, сохраняя определенное положение своего корпуса, соответствующее выбранному номеру программы. В выездке важны движения лошади и ее послушность, оценивается также ее внешний вид, природная способность к эластичным движениям.

Общий призовой фонд турнира составит 50 000 рублей.

Выступления пройдут на открытом грунте, в стандартном манеже (20х60 м). Главным судьей станет Елена Ирсецкая – мастер спорта, судья 1-й категории, тренер высшей категории.

Состязания будут проведены по официальным правилам конного спорта и в следующих категориях:

Дети (до 14 лет: 2005-2007 г.р.).

Юниоры (14-18 лет: 2001-2005 г.р.).

Любители (15 лет и старше).

К участию приглашаются все желающие.

Больше информации можно получить в сообществе «В Контакте» конно-спортивного клуба «Дуэт», а также на сайте пансионата «Морозовский».