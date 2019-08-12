VIII фестиваль региональных СМИ прошел в Арзамасе

VIII фестиваль региональных СМИ «Человек дела на страницах районной прессы и ТВ» состоялся в Арзамасе. На два дня в город съехались около 150 представителей газет, радио и телестудий со всей Нижегородской области, и одним из пунктов программы стало посещение Арзамасского приборостроительного завода. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Мероприятие началось с экскурсии в музее истории АПЗ, затем журналисты посетили производственные площади. Вопросов о работе завода оказалось множество!

– Я давно хотела побывать на Арзамасском приборостроительном. Это предприятие известное в стране, но в силу своей специфики закрытое, а для журналистов - особенно. Когда формировали заявки на посещение предприятий, я обеими руками была за визит именно на АПЗ. Продукция предприятия, о которой рассказывал экскурсовод, – на слуху, она даже под рукой. Например, у меня дома до сих пор стоит фильмоскоп. А я и не знала, что он производился в соседнем городе, - поделилась заместитель главного редактора газеты «Лукояновская правда» Татьяна Кудрявцева.

– Поскольку я начинала работать журналистом радиовещания, была рада увидеть в музее АПЗ свой любимый репортерский магнитофон «Легенда». Безотказное орудие производства для радиожурналистов. Порадовало обилие знакомых бытовых вещей: детская посуда, фонарики. А люстры, которые мы здесь увидели, оказывается, тоже производства АПЗ, они висели чуть ли не в каждой квартире. Удивительно, что, начиная с фонариков, завод дошел до приборостроения космического масштаба. Надо отдать дань уважения руководителям АПЗ, потому что каждый из них в свое время сумел собрать коллектив, правильно выстроить политику предприятия, сохранить его в непростых перестроечных условиях. Приятно видеть, что завод и сегодня стабильно развивается, несмотря на сложные рыночные условия, - рассказала директор и главный редактор газеты «Городецкий вестник» Ирина Храмошкина.

– Арзамасский приборостроительный завод – это просто космос! Лилия Александровна – директор музея – хранит в своей голове такой объем сложной, насыщенной фактами информации. Сборщики в белых халатах… Со стороны кажется, что они прошли предварительный жесткий кастинг по каким-то определенным критериям. Настолько все одинаково озадачены, сосредоточены на одном деле. Такого я еще не видела, - призналась корреспондент газеты «Воскресенская жизнь» Наталья Уткина.