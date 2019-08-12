Команда АПЗ стала лучшей на турслете трудовой молодежи

Приборостроители в четвертый раз стали лучшими на турслете трудовой молодежи профсоюза авиационной промышленности Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

На берег Оки под Павлово съехались шесть команд предприятий Профавиа региона: АО «Гидроагрегат» и АО «ПМЗ «Восход» из города Павлово, НОАО «Гидромаш» и НАЗ «Сокол» из Нижнего Новгорода, а также ПАО «АНПП «Темп-Авиа» и АО «АПЗ» из Арзамаса. Программа слета, как и прежде, включала четыре этапа: турполоса, контрольный туристический маршрут, вязка узлов и спортивное ориентирование.

В этом году приборостроители поехали на турслет в обновленном составе. В команду АПЗ вошли: Алина Спирина, Евгений Беляков, Светлана Кочнева, Герман Алешин, Александр Шеронов, Валерия Венедиктова, Вячеслав Каленов, Руслан Барышников, Роман Данилов, Виктория Грехова и Дмитрий Шмаков.

11 приборостроителей смогли буквально вырвать победу у павловского «Гидроагрегата», с которым шли наравне два первых соревновательных дня. Приборостроители стали первыми в спортивном ориентировании. Дополнительно отработав новые приемы спуска, безошибочно прошли турполосу. Вторыми, лишь немного отстав от соперников, стали в КТМ и вязке узлов.

Боролись до последнего, поэтому все решил третий день. В итоге первое место – у команды АПЗ. Технику прохождения этапов приборостроителями отметили судьи, уступившие работники «Гидроагрегата» и председатель НОО «Профавиа» Анатолий Колесов на церемонии награждения. Команде АПЗ – заслуженный диплом и кубок, отличившимся в личном зачете – не менее заслуженные медали и грамоты.