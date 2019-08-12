2019-08-12T13:43:53+03:00
Общество

Команда АПЗ стала лучшей на турслете трудовой молодежи

Решающим стал третий день соревнований
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Команда АПЗ стала лучшей на турслете трудовой молодежиКоманда АПЗ стала лучшей на турслете трудовой молодежиФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Приборостроители в четвертый раз стали лучшими на турслете трудовой молодежи профсоюза авиационной промышленности Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

На берег Оки под Павлово съехались шесть команд предприятий Профавиа региона: АО «Гидроагрегат» и АО «ПМЗ «Восход» из города Павлово, НОАО «Гидромаш» и НАЗ «Сокол» из Нижнего Новгорода, а также ПАО «АНПП «Темп-Авиа» и АО «АПЗ» из Арзамаса. Программа слета, как и прежде, включала четыре этапа: турполоса, контрольный туристический маршрут, вязка узлов и спортивное ориентирование.

В этом году приборостроители поехали на турслет в обновленном составе. В команду АПЗ вошли: Алина Спирина, Евгений Беляков, Светлана Кочнева, Герман Алешин, Александр Шеронов, Валерия Венедиктова, Вячеслав Каленов, Руслан Барышников, Роман Данилов, Виктория Грехова и Дмитрий Шмаков.

11 приборостроителей смогли буквально вырвать победу у павловского «Гидроагрегата», с которым шли наравне два первых соревновательных дня. Приборостроители стали первыми в спортивном ориентировании. Дополнительно отработав новые приемы спуска, безошибочно прошли турполосу. Вторыми, лишь немного отстав от соперников, стали в КТМ и вязке узлов.

Боролись до последнего, поэтому все решил третий день. В итоге первое место – у команды АПЗ. Технику прохождения этапов приборостроителями отметили судьи, уступившие работники «Гидроагрегата» и председатель НОО «Профавиа» Анатолий Колесов на церемонии награждения. Команде АПЗ – заслуженный диплом и кубок, отличившимся в личном зачете – не менее заслуженные медали и грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В День города в Нижнем Новгороде пустят бесплатные автобусы-шаттлы
В больнице имени Семашко откроют отделение реабилитации пациентов с нарушениями ЦНС
В Нижнем Новгороде за неделю демонтировали 105 незаконных рекламных конструкций
На трассе М-7 «Волга» в Воротынском районе изменится схема движения
Более 40 товаров и услуг заявлены на участие в «Нижегородской марке качества»
Победителем Кубка губернатора Нижегородской области стало московское «Динамо»
Сергей Морозов проведет личный прием граждан 4 сентября
Эпатажная певица MARUV станет хедлайнером фестиваля «Высота»
Два человека погибли в страшной аварии в Лысковском районе
Глеб Никитин поздравил нижегородских мусульман с праздником Курбан-Байрам
17-летняя Ольга Пухова найдена живой
В Нижегородской области возобновили выплаты на покупку жилья для победителей международных соревнований
Нижегородское «Торпедо» обыграло минское «Динамо» со счетом 6:2