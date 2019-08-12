Больше, чем семья: история династии сотрудников АПЗ Бутусовых

Сопричастность общему делу, преемственность традиций, преданность профессии – все это о заводской династии Бутусовых, трое из которой трудятся на слесарном участке цеха №53 АО «АПЗ».

Глава семьи Владимир Иванович пришел на Арзамасский приборостроительный в 1972 году учеником слесаря МСР в магнитофонный цех №31. Участвовал в обустройстве только что построенного цехового корпуса, выпуске первой продукции. За ударный труд неоднократно награждался почетными грамотами, знаками победителя соцсоревнований, был комсоргом участка. Без любимой работы – а трудится он уже 47 лет – как и без завода, себя никогда не мыслил.

Не просто мама

Патриот АПЗ и супруга Владимира Ивановича – Нина Викторовна. С теплотой вспоминает свои годы работы в цехах №№41, 43 и 49. Она неоднократно награждалась грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. Ее трудовой стаж – четверть века.

– Пришла на завод 14 августа 1974 года слесарем-сборщиком в электромонтажный цех. Коллектив был молодежный, боевой. В 1994-м работала в гражданском производстве: участвовала в сборке бытовой, медицинской техники. Коллективы, в которых я трудилась, были замечательные. До сих пор вспоминаю людей и заводскую жизнь.

Будущие супруги познакомились на одном из молодежных вечеров, а потом оказалось, что трудятся они на одном предприятии, да еще в соседних цехах.

В отца

Нина Викторовна всегда мечтала, чтобы сыновья также работали на заводе. Мечта сбылась. Поступил в АПК старший сын Павел. Учился старательно, проходил практику на «слесарке» в цехе №53, а после пришел в бригаду к отцу. Сегодня Павел Владимирович имеет высокий профессиональный разряд, сам может обучить слесарному делу других. Его старший сын Денис оканчивает пятый курс АПК, планирует также прийти на предприятие.

Александр, младший сын, начал трудовой путь в неполных 16 лет. На АПЗ проходил практику от техникума, а после армии пришел на участок к отцу и брату. Помимо слесаря освоил специальность доводчика-притирщика. Еще он постоянный участник спортивных состязаний, неоднократный призер заводских спартакиад.

– Когда впервые пришел на участок, было интересно прикоснуться к профессии, – вспоминает Александр Бутусов. – На участке работали родные люди, друзья отца, вот у них и учился. Со временем освоил сложные слесарные операции. Уже более десяти лет занимаюсь доводкой деталей.

– Бутусовы всегда доводят начатое дело до конца, выполняют все порученные им задания, – отзывается о династии старший мастер участка Александр Горшков. – Ответственные, грамотные, а главное – дружные.

«Завод – моё всё»

Семья любит отдыхать на природе и у себя на дачных участках, расположенных по соседству. Владимир Иванович сам сложил в доме камин, Павел обустроил берег близлежащего пруда, и теперь здесь можно кататься на лодках. Александр увлекается рыбалкой и охотой: чтобы больше знать о животном мире, заочно выучился на зоотехника. Выходные семья старается проводить вместе.

Всех Бутусовых объединил завод, недаром глава династии любит повторять: «Завод – мое все».