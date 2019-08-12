Нижегородская «училка» придралась к Юлии Высоцкой и Владимиру Жириновскому

Ликвидатор безграмотности Татьяна Гартман продолжает разбор ошибок, допущенных публичными людьми в медийном пространстве. Новый выпуск шоу «Училка vs ТВ» нижегородка посвятила неправильным ударениям в существительных. Начала с блога Юлии Высоцкой.

"Училка" взялась за ударения в существительных.В новом выпуске блогера фигурируют Юлия Высоцкая и Владимир Жириновский

- Все, кто настоящие кофеманы и которые четко знают, что такое хороший кофе, наверное, поймут мои мЫтарства, - заявила телеведущая.

«Училка» запротестовала: мЫтарства Юлии понять очень сложно, потому что правильно говорить мытАрства. В этом слове во всех падежах и числах ударение падает на второй слог.

Следующим под раздачу попал блогер Руслан Осташко, допустивший ошибку в блоге PolitRussia.

- Созданная служба социальной инженерИи наступала с другой стороны – не пропаганды, а моды, - сказал мужчина.

Между тем с любой стороны наступать должна инженЕрия. Причем, как выразилась «училка», странно, что эта ошибка настолько распространенная! Ведь предпосылок особых нет: в слове инженер, от которого образовалась инженерия, ударение на третьем слоге, и логично, что оно сохраняется.

Еще один пример неправильного ударения прозвучал в программе «О самом главном» на телеканале Россия-1.

- Бывают дети, у которых есть заболевания, такие как эпилепсИя, - выдал врач Денис Сафронов.

В слове эпилепсия ударения падает на третий, а не четвертый слог. Поэтому эпилепсия является литературной нормой, объяснила Татьяна Гартман. Однако в словаре пишут: «Ударение на последний слог возможно в профессиональном общении медиков, но только там оно и уместно». А на телевидении, отметила нижегородка, профессиональному жаргону не место!

Настоящий перл прозвучал из уст ведущего программы «Жить здорово» на «Первом канале». Он произнес слово инсульт с ударением на первую гласную - Инсульт.

- ИнсУльт! И никаких послаблений словарь не дает, даже медикам, - уверяет «училка». - Эта ошибка из разряда пОртфель или звОнит.

Ну а напоследок Татьяна Гартман прошлась по лидеру партии ЛДПР.

- Украина - это дрова для разжигания антирусского костера. Неужели непонятно? - поинтересовался Владимир Жириновский на одном ток-шоу.

Здесь все просто: надо говорить костра, а не костера!