2019-08-12T11:44:11+03:00
Общество

Больше 800 человек побегут по Чкаловской лестнице в День города

Всем участникам массового забега предстоит преодолеть 459 ступенек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Больше 800 человек побегут по Чкаловской лестнице в День города.Больше 800 человек побегут по Чкаловской лестнице в День города.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Более 800 человек примут участие в массовом забеге по Чкаловской лестнице в День города. Причем поучаствовать в нем смогут все желающие.

- Забег «Чкаловская лестница» уже стал доброй традицией Нижнего Новгорода в День города, - отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Юрий Звездин. – В нем примут участие спортсмены Нижнего Новгорода, Нижегородской области и других городов России. Всем им предстоит преодолеть 459 ступенек Чкаловской лестницы.

Планируется, что в этот день на Чкаловской лестнице пройдет несколько забегов. Один «массовый подъем», в котором примут участие все желающие. А также забеги среди мужчин и женщин. В соответствии с программой мероприятия, в 10:30 начнется детский подъем участников Чкаловской лестницы, в 10:50 – стартует забег среди женщин, в 11:10- забег среди мужчин. Начиная с 11:30, запланировано награждение абсолютных победителей мужского и женского забегов. А в 12:00 состоится награждение победителей и призеров соревнований.

Напомним, в соревнованиях может принять участие любой желающий. Чтобы стать участником второго и третьего забегов, нужно зарегистрироваться по ссылке.

- В этом году День города, как самостоятельный праздник, будет проходить 17 августа. И для нас было важно изменить сам подход к его проведению, ранее отметил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Если до этого нижегородцы были зрителями, то сейчас горожане станут участниками этого праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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