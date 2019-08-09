На фестивале уличного кино нижегородцы проголосовали за короткометражку «Болванка»

Tele2 подводит итоги фестиваля уличного кино, прошедшего 3 и 4 августа на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Посмотреть лучшие кинопроекты на 4G-скоростях пришли более трех тысяч жителей и гостей столицы региона. На площадке под открытым небом нижегородцы увидели свежие короткометражные фильмы этого года, а также выбрали лучший кинопроект фестиваля. Нижегородские зрители практически единогласно проголосовали за картину «Болванка».

Tele2 в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино показала гостям и жителям Нижнего Новгорода лучшие короткометражные фильмы этого года. Открытые кинопоказы прошли в летнем кинотеатре оператора на Нижневолжской набережной. За два дня мероприятие посетили более трех тысяч человек. Благодаря высокоскоростному мобильному интернету 4Gсмотреть последние новинки киноискусства можно было прямо на улице в любом положении, в любой компании и в любую погоду.

В этом году в рамках конкурсной программы фестиваля зрители увидели десять российских короткометражных фильмов: «Интервью» Ивана Соснина, «Миллиард» Евгения Дудчака, «День рождения» Натальи Берег, «Подстава» Екатерины Тодоровской, «Огонь» Марии Шульгиной, «Электрический ток» Петра Федорова, «Гармония» Евгения Сангаджиева, «Лучше забей» Ирины Ходюш, «Эвтаназия» Елены Бродач и «Болванка» Никиты Власова. Еще восемь работ организаторы показали вне конкурса фестивальной программы.

Зрителям онлайн-кинотеатра Tele2 предложила почувствовать дух уличных фестивалей и самим убедиться в том, что хорошее кино можно смотреть где угодно. Для этого оператор обустроил площадку пуфами, шезлонгами, большими подушками и гамаками. Новый формат знакомства с кино соответствует идеологии Tele2. Оператор продвигает концепцию «других правил» и поощряет нестандартный взгляд на привычные вещи, в том числе в сфере искусства, стиле жизни и проведении досуга. Всего при поддержке Tele2 фестиваль российского кино в этом году проходит в 26 городах РФ.

Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке по инициативе команды молодых энтузиастов. Этим летом его принимают более тысячи городов. Зрители голосуют за лучшие работы светом фонариков и телефонов. Организаторы замеряют уровень света на каждой площадке, а в сентябре определят по-настоящему народного победителя. В Нижнем Новгороде лидером зрительских симпатий стал фильм «Болванка».