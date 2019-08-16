2019-08-16T18:01:33+03:00
Общество

На кожевенном предприятии в Богородске начался монтаж оборудования для очистки промышленных стоков, попадающих в Рязанку

Ход работ проверил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров
Юлия ДАНЧЕНКО
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На кожевенном предприятии в Богородске начался монтаж оборудования для очистки промышленных стоков, попадающих в РязанкуНа кожевенном предприятии в Богородске начался монтаж оборудования для очистки промышленных стоков, попадающих в РязанкуФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Несколько лет жители Богородского района жаловались в министерство экологии Нижегородской области на загрязнение реки Рязанки. Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное совещание по вопросу загрязнения реки Рязанки в Богородском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предприятия получили предписания об уменьшении загрязняющих веществ Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприятия получили предписания об уменьшении загрязняющих веществФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Проведенные лабораторные обследования показали, что в сточных водах и в реке превышено содержание загрязняющих веществ. Выявили специалисты и причину загрязнения. Ими стали промышленные сточные воды богородских кожевенных предприятий, после чего им было выдано предписание о снижении загрязняющих веществ, а также они должны были модернизировать очистные сооружения.

На одном из кожевенных предприятий уже начался монтаж нового оборудования для очистки стоков. Проверить ход работ приехал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров приехал проверить ход работ Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров приехал проверить ход работФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- В ближайшее время два других предприятия также обещали исправить ситуацию. Что касается очистки самой реки, то на данный момент мы согласовываем с экспертами Росводресурсов проведение мероприятий по расчистке участка реки Рязанка от донных иловых отложений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Но стоит отметить, что средства будут предоставлены лишь в том случае, если локальные стоки предприятий будут приведены в нормативное состояние, - сказал Денис Егоров.

По оценкам минэкологии Нижегородской области вред, нанесенный реке Рязанка оценивается в 149 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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