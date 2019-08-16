2019-08-16T18:01:33+03:00
Общество

В Сергачском районе прошла проверка работы пункта весогабаритного контроля

Проверки проходят по поручению замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Сергачском районе прошла проверка работы пункта весогабаритного контроляВ Сергачском районе прошла проверка работы пункта весогабаритного контроляФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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В Сергачском районе прошла проверка работы автоматического пункта весогабаритного контроля, расположенного на дороге в Сергаческом районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Проверка проводилась ГКУ Нижегородской области «Центр безопасности дорожного движения» по поручению заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова. Кроме того, в рейдах приняли участие члены рабочей группы по логистике, созданной по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В рабочую группу вошли представители министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, «Центра безопасности дорожного движения», ГИБДД, ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области, ТПП и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Очередная проверка прошла в Сергачском районе.

Автоматизированные пункты весогабаритного контроля пункты начали работать в 2017 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Автоматизированные пункты весогабаритного контроля пункты начали работать в 2017 годуФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Напомним, автоматизированные пункты весогабаритного контроля пункты начали работать в 2017 году. Они фиксируют вес проезжающего автомобиля. И если есть превышения, то данные нарушителя отправляются в единый информационный центр. После обработки данный владельцу автомобиля будет выписан штраф.

- В Нижегородской области установлено шесть пунктов весогабаритного контроля. Их работа направлена на сохранение автомобильных дорог региона от разрушения большегрузами. Для контроля по поручению губернатора Глеба Никитина создана рабочая группы по логистике, участниками которой стали представители транспортных организаций. Они выразили желание проверить корректность измерений. Все участники процесса, в том числе перевозчики, могли сразу ознакомиться с результатами контрольных проездок, - сказал начальник сектора безопасности на объектах транспортной инфраструктуры министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Васин.

Каждый пункт весогабаритного контроля регулярно проверяется передвижной поверочной лабораторией ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.

- Государственную передвижную весоповерочную лабораторию на базе автомобиля «MAN» используют как эталон в проверке автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. Чтобы получить объективные данные, автомобиль проезжает через контрольную рамку несколько раз, причем на разных скоростях – полученные данные сравниваются, и, если отклонения показаний в пределах нормы, автоматизированный пункт проходит проверку, - сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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