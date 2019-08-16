2019-08-16T18:01:33+03:00
Общество

На Нижневолжской набережной продолжит работу интерактивный онлайн-парк Tele2

Сегодня и в выходные гостей площадки ждут увлекательные лекции и развлечения
Эльвира ОСИПОВА
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На Нижневолжской набережной продолжит работу интерактивный онлайн-парк Tele2На Нижневолжской набережной продолжит работу интерактивный онлайн-парк Tele2
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Мобильный оператор Tele2 приглашает гостей и жителей Нижнего Новгорода провести время в онлайн-парке с зоной коворкинга и 4G-кинотеатром. Уникальное пространство, сочетающее в себе образовательную и развлекательную функции, компания развернула на Нижневолжской набережной.

На этой неделе онлайн-парк Tele2 будет работать с пятницы по воскресенье с 15:00 до 22:00 на Нижневолжской набережной (8 причал). Для гостей площадки на территории онлайн-парка действует бесплатная комфортная зона коворкинга. Пространство оборудовано Wi-Fi на скорости 4G, розетками и станциями подзарядки для мобильных устройств. В павильоне Tele2 также будут проходить онлайн-трансляции лекций, мастер-классов и семинаров с участием спикеров просветительского проекта Arzamas и института «Стрелка».

Кроме образовательной программы оператор предусмотрел для посетителей онлайн-парка широкую кинопрограмму – нижегородцы смогут увидеть подборку качественных фильмов, сериалов и мультфильмов. Расписание сеансов можно посмотреть на сайте проекта.

На этой неделе гости интерактивной площадки Tele2 примут участие в мастер-классе по мобильной видеосъемке и узнают всё об истории диджеинга. Спикеры проекта поделятся своими размышлениями на тему «Как построить глобальную компанию с первого дня», а поклонники космоса в ходе виртуальной экскурсии смогут прогуляться по Музею космонавтики в компании известного журналиста Виктора Набутова, планирующего вскоре стать космическим туристом.

Кинопрограмма этой недели включает в себя 3 фильма – биографическую ленту о Жаклин Кеннеди «Джеки», историческую драму «Воспоминания о будущем» и боевик-триллер 2018 года «Пассажир». Кроме того, в воскресенье в 15:00 оператор покажет детский комедийный фильм о приключения медвежонка Паддингтона - для самых маленьких гостей онлайн-парка Tele2.

Вход свободный для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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