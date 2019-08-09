2019-08-09T12:23:50+03:00
Общество

«Никто из поступающих «внезапно» в списках не появлялся»: В ННГУ прокомментировали скандал, произошедший в приемной комиссии 6 августа

По заявлению родителей не прошедшего по баллам абитуриента была создана специальная комиссия
Анастасия НАЗАРОВА
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Скандал, разгоревшийся в приемной комиссии ННГУ 6 августа, закончился дракой. Фото: архив "КП".Скандал, разгоревшийся в приемной комиссии ННГУ 6 августа, закончился дракой. Фото: архив "КП".
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Специальная созданная комиссия установила, что действия членов приемной комиссии ННГУ имени Н. И. Лобачевского по принятию 6 августа оригиналов документов об образовании и заявлений о зачислении осуществлялись в соответствии с правилами приема. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, в редакцию «Комсомолки» обратилась Юлия Скугаревская, мама одного из абитуриентов. По ее словам, 6 августа за минуту до окончания приема документов на бюджет они с мужем узнали, что их сына выкинули из списков поступивших на бюджетные места радиофизического факультета, а вместо него вписали фамилию другого человека. Выяснение причин случившегося завершилось дракой с охранником и поездкой в отделение полиции.

- Я удивлена и шокирована! - заявила нижегородка. - Сын подал все документы и, в общем-то, поступил, но в последнюю минуту нам заявили, что он не проходит по баллам, потому что у какого-то там абитуриента баллов больше, чем у нас.

В пресс-службе университета изложили свою версию произошедшего вечером 6 августа. Там рассказали, что поступающий, о котором заявила Юлия Скугаревская, был включен в списки поступающих 6 июля. Заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об образовании он подал в приемную комиссию 6 августа в 17.26.

- Эта информация была отражена в открытом доступе в списках поступающих, размещенных на официальном сайте вуза и информационном стенде в 17.32, - уверяют в пресс-службе. - Более того, с 17.30 до 18.00 еще два поступающих (помимо сына Скугаревской) представили на данную специальность оригиналы документов об образовании и заявления о согласии на зачисление. При этом их баллы были более высокие, чем у Александра Скугаревского.

В вузе также уточнили, что ННГУ обновляет списки поступающих каждый час, а в последний день подачи оригиналов документов дополнительно в 17.30.

- Это отличает ННГУ от других вузов, которые обновляют списки один раз в день, и позволяет поступающим и их родителям лучше ориентироваться в текущей конкурсной ситуации. Последние 30 минут в ННГУ списки на сайте и информационном табло не обновляются, - добавили. - Еще раз подчеркнем, что все поступающие подали оригиналы документов в установленный срок 6 августа до 18.00. В последнюю секунду, как заявляет Скугаревская, никто из поступающих «внезапно» в списках поступающих не появлялся.

О том, что все было проведено без нарушений, подтверждает комиссия, специально созданная по распоряжению врио ректора ННГУ Кирилла Маркова для объективного и всестороннего рассмотрения заявления, поступившего на его имя от Юлии Скугаревской. Так вот комиссия установила, что действия членов приемной комиссии 6 августа, в том числе с 17.20 до 18.00 по принятию оригиналов документов об образовании и заявлений о зачислении осуществлялись в строгом соответствии с правилами приема.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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