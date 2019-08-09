Фоторепортаж: Как прошла репетиция мотор-шоу Дня города на Стрелке

В четверг, 8 августа 2019 года, в Нижнем Новгороде прошло препати мотор-шоу Дня города. Мероприятие состоялось на Стрелке рядом со стадионом, построенным к Чемпионату мира по футболу, со стороны собора Александра Невского.

Репетиция мотор-шоу Дня города на СтрелкеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Репетиция мотор-шоу Дня города на СтрелкеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Репетиция мотор-шоу Дня города на СтрелкеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В ходе репетиции участники мотор-шоу, которое можно будет увидеть на Дне города 17 августа, прокатились по площадке с показательными выступлениями. «Комсомолка» увидела заезды сильнейших нижегородских дрифт пилотов, стантрайдинг, промо выставку автомобилей, мотопарад и мотовыставку, свечение корзины воздухоплавательного шара.

Репетиция мотор-шоу Дня города на СтрелкеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Репетиция мотор-шоу Дня города на СтрелкеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Репетиция мотор-шоу Дня города на СтрелкеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Репетиция мотор-шоу Дня города на СтрелкеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Напомним, в последние годы Нижнему Новгороду приходилось делить свой день рождения с Днем России. Но в этот раз праздник официально перенесли на третью субботу августа. В этом году она выпадает на 17 число. Более того, День рождения приволжской столицы пройдет по новым правилам.