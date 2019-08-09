Анатолий Молев назначен министром строительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Анатолия Молева министром строительства региона. Соответствующий документ был подписан 8 августа, сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, конкурс на пост министра стартовал в конце февраля. Изначально заявки подали 33 человека, 14 из которых дошли до итоговой защиты проектов. В середине июня прошла экспертная комиссия, которая выбрала четверых основных претендентов на эту должность. Ими стали министр строительства Республики Коми Андрей Крикуненко, управляющий партнер ООО Юридическая компания «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов, заместитель министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев и директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Павел Саватеев.

После этого каждый из них прошел собеседование с Глебом Никитиным, который в итоге выбрал Анатолия Молева.

- Перед строительной отраслью сегодня стоят серьезные задачи. Во-первых, это рост жилищного строительства. В 2024 году в Нижегородской области должно быть построено почти две тысячи квадратных метров жилья. Не менее важно расселение аварийного жилья и решение проблем обманутых дольщиков, - подчеркнул губернатор.

Глеб Никитин также отметил, что Анатолий Молев – профессионал, которого уважают. Глава региона рассчитывает, что вместе с командой минстроя он сможет достичь целей, которые поставило перед Нижегородской областью правительство Российской Федерации.

СПРАВКА

Анатолий Васильевич Молев родился 13 декабря 1973 года. Окончил Нижегородскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Инженер-строитель», а затем - Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В конце 90-х работал на АО «Заволжский моторный завод». Затем перешел в службу в администрацию Балахнинского района, где трудился до 2008 года. После этого Молев работал в министерстве здравоохранения , затем в министерстве строительства. Последние два года работал замруководителя администрации Нижнего Новгорода. С февраля 2019 года исполнял обязанности министра строительства Нижегородской области.