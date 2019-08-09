2019-08-09T09:38:38+03:00
Общество

Анатолий Молев назначен министром строительства Нижегородской области

Соответствующий документ подписан губернатором Глебом Никитиным
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Анатолия Молева министром строительства региона. Соответствующий документ был подписан 8 августа, сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, конкурс на пост министра стартовал в конце февраля. Изначально заявки подали 33 человека, 14 из которых дошли до итоговой защиты проектов. В середине июня прошла экспертная комиссия, которая выбрала четверых основных претендентов на эту должность. Ими стали министр строительства Республики Коми Андрей Крикуненко, управляющий партнер ООО Юридическая компания «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов, заместитель министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев и директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Павел Саватеев.

После этого каждый из них прошел собеседование с Глебом Никитиным, который в итоге выбрал Анатолия Молева.

- Перед строительной отраслью сегодня стоят серьезные задачи. Во-первых, это рост жилищного строительства. В 2024 году в Нижегородской области должно быть построено почти две тысячи квадратных метров жилья. Не менее важно расселение аварийного жилья и решение проблем обманутых дольщиков, - подчеркнул губернатор.

Глеб Никитин также отметил, что Анатолий Молев – профессионал, которого уважают. Глава региона рассчитывает, что вместе с командой минстроя он сможет достичь целей, которые поставило перед Нижегородской областью правительство Российской Федерации.

СПРАВКА

Анатолий Васильевич Молев родился 13 декабря 1973 года. Окончил Нижегородскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Инженер-строитель», а затем - Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В конце 90-х работал на АО «Заволжский моторный завод». Затем перешел в службу в администрацию Балахнинского района, где трудился до 2008 года. После этого Молев работал в министерстве здравоохранения , затем в министерстве строительства. Последние два года работал замруководителя администрации Нижнего Новгорода. С февраля 2019 года исполнял обязанности министра строительства Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Расстреляем на глазах у девушки. Недорого»: россияне устраивают жестокие розыгрыши для друзей
Они подкидывают «травку», надевают клиентам мешки на голову и устраивают допросы. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с «мучителями» на память
Новости 24
Прокуратура арестовала имущество застройщиков ЖК «Окский берег»
Прохладная и дождливая погода ожидает нижегородцев 10 и 11 августа
Микроавтобус протаранил фуру в Лысковском районе: семь человек пострадали
Улицу Зеленодольскую перекроют для движения с 10 августа
Названы три кандидата на пост министра здравоохранения Нижегородской области
Работа канатной дороги Нижний Новгород – Бор восстановлена
Самсонов: «Пожарные гидранты в частном секторе Нижегородского района обеспечат безопасность на Гребном канале»
Рабочую группу для упрощения процесса подготовки документов на строительство создадут в Нижегородской области
Сильные дожди и грозы обрушатся на Нижегородскую область 9 августа
Тело 15-летнего подростка нашли рядом с заброшенным домом в Кулебаках
История с токсичной свалкой в Павлове дошла до уголовного дела
Глеб Никитин поздравил с юбилеем заслуженного тренера РФ Ларису Белову
Более 16 тысяч домов в Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Два нижегородских вуза вошли в список лучших гуманитарных университетов России
Проект редевелопмента улицы Ильинской будет разработан до декабря
Очаг африканской чумы свиней локализовали в Дальнеконстантиновском районе
Арбитражный суд признал банкротом застройщика дзержинского ЖК «Радуга»
Танцплощадка, селфи-зона и аллея любви появятся в Павлове после благоустройства
Около 250 рабочих мест создано в Нижегородской области благодаря господдержке инвестпроектов
«Торпедо» уступило московскому «Динамо» в первом матче турнира на Кубок губернатора
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Нижегородской области
Улица Октябрьская в Дзержинске будет отремонтирована к началу осени
Дзержинский «Кристалл» оштрафовали на 600 тысяч рублей за опасное хранение взрывчатки
XI Кубок губернатора по хоккею стартует в Нижнем Новгороде
Житель Нижегородской области выбросил из окна соседа
Экс-полицейский получил взяток на 1,5 миллиона рублей в Нижнем Новгороде
В Городце появится новая благоустроенная набережная с фуникулером
В Нижегородской области пройдет Х велопробег «Дорога к храму»