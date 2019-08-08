2019-08-08T13:45:14+03:00
Происшествия

В автобусе, упавшем с обрыва в Краснодарском крае, находились двое нижегородцев

Авария произошла около десяти часов вечера 7 августа 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В автобусе, упавшем с обрыва в Краснодарском крае, находились двое нижегородцев. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюВ автобусе, упавшем с обрыва в Краснодарском крае, находились двое нижегородцев. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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В автобусе, который сорвался с обрыва под городом Новороссийском в Краснодарском крае, находились двое нижегородцев. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили по телефону «горячей линии», которая работает в администрации Новороссийска.

- Среди пострадавших есть двое жителей Нижегородской области – мужчина и женщина. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии, женщина – в состоянии средней степени тяжести. Оба они госпитализированы в городскую больницу №1, - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

Более подробную информацию о состоянии пострадавших могут сообщить только их родственникам. Для этого им необходимо обратиться по телефону горячей линии 8(8617) 64-66-27.

Напомним, экскурсионный автобус, принадлежащий санаторию «Эллада» рухнул с обрыва 7 августа в 22:00. Легковой автомобиль столкнулся в экскурсионным автобусом, в салоне которого находилось более 40 пассажиров. Удар был такой силы, что оба транспортных средства улетели в обрыв на 10 метров.

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Опубликован список пострадавших в ДТП под Новороссийском

Стало известно, кто пострадал в аварии с автобусом под Новороссийском. Все они приехали из разных регионов России: это жители Краснодарского края, Московской области, Удмуртии и других (читайте далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Автобус, попавший в ДТП под Новороссийском, прошел техосмотр в июне

Техосмотр был пройден 20 июня, автобус 2013-го года выпуска. С разрешениями и лицензией у владельцев автобуса было все в порядке, водитель проходил обучение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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