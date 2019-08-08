«Соседская взаимопомощь»: в Арзамасе автомобилист убрал чужую машину, мешавшую выехать товарищу

Пример потрясающей соседской взаимопомощи оказался запечатлен камерами видеонаблюдения в городе Арзамасе Нижегородской области. Чтобы владелец «запертой» машины смог выехать, его товарищ оттащил мешающий автомобиль на тросе. Видео опубликовано в социальных сетях.

Мнения подписчиков разделились – кто-то в восторге от такого изящного решения проблемы, а кого-то возмутило такое отношение к чужой собственности. Да и сам факт того, что запертый автомобиль был припаркован буквально у подъезда, вызывает вопросы.

- Там же полно места, чтобы выехать! – пишет Олеся К.

- Какое там место, он же зажат впритык, - возражает Елена М.

- Раз ты поставил авто на тротуар – терпи! – считает Алексей Ю.

- Прощай, ручник и рулевой замок. По закону это можно истолковать как угон, - отмечает Андрей С.

- Респект им, что другую машину не бросили, как есть, а обратно на место поставили! – восхищается Татьяна Г.

А вы как считаете, кто прав и кто виноват в этой ситуации?