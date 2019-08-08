2019-08-08T11:11:09+03:00
Общество

Стартовал прием заявок на участие в кастинге проекта «Мистер Нижний Новгород – 2019»

Кастинг состоится 31 августа, а финал конкурса планируется провести в октябре
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Стартовал прием заявок на участие в кастинге проекта «Мистер Нижний Новгород – 2019»Стартовал прием заявок на участие в кастинге проекта «Мистер Нижний Новгород – 2019»Фото: Предоставлено организаторами
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В Нижнем Новгороде объявлен кастинг в проект «Мистер Нижний Новгород – 2019». Об этом «Комсомолке» сообщили организаторы конкурса.

- Это шоу, в котором участвуют лучшие мужчины приволжской столицы. Финалисты изо всех сил демонстрируют, что именно они успешны, умны и достойны участия в соревновании за звание «Мистер Нижний Новгород», - отмечается в сообщении.

Тем, кто хочет попасть на кастинг, необходимо заполнить анкету. Помимо личных данных, будущим участникам нужно рассказать о своих увлечениях, деятельности и о том, почему, по их мнению, именно они должны стать Мистером Нижний Новгород.

Кастинг состоится 31 августа 2019 года, а сам финал конкурса пройдет в октябре.

Напомним, в прошлом году победителем конкурса и обладателем титула «Мистер Нижний Новгород – 2018» стал 28-летний бизнесмен Павел Степанов. Он является владельцем сети магазинов спортивного питания в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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