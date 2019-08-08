Стартовал прием заявок на участие в кастинге проекта «Мистер Нижний Новгород – 2019»

В Нижнем Новгороде объявлен кастинг в проект «Мистер Нижний Новгород – 2019». Об этом «Комсомолке» сообщили организаторы конкурса.

- Это шоу, в котором участвуют лучшие мужчины приволжской столицы. Финалисты изо всех сил демонстрируют, что именно они успешны, умны и достойны участия в соревновании за звание «Мистер Нижний Новгород», - отмечается в сообщении.

Тем, кто хочет попасть на кастинг, необходимо заполнить анкету. Помимо личных данных, будущим участникам нужно рассказать о своих увлечениях, деятельности и о том, почему, по их мнению, именно они должны стать Мистером Нижний Новгород.

Кастинг состоится 31 августа 2019 года, а сам финал конкурса пройдет в октябре.

Напомним, в прошлом году победителем конкурса и обладателем титула «Мистер Нижний Новгород – 2018» стал 28-летний бизнесмен Павел Степанов. Он является владельцем сети магазинов спортивного питания в Нижнем Новгороде.