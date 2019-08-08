Медицинский центр «Эксперт»: широкий спектр медицинских услуг по самым выгодным ценам
Медицинский центр Эксперт на сегодняшний день насчитывает 3 филиала в Нижнем Новгороде, 1 в Дзержинске и 2 в Самаре. За 10 лет успешной работы в наших центрах сформировалась крепкая команда профессионалов, работающих на современном оборудовании.
Медицинский центр Эксперт предоставляет широкий спектр медицинских услуг по самым выгодным ценам, что делает диагностику и обследование доступными для всех слоев населения.
Фото: Медицинский центр Эксперт
Почему пациенты выбирают диагностику в наших центрах:
- Индивидуальный и ответственный подход к каждому пациенту;
- Современное оборудование экспертного класса;
- Широкий спектр медицинских услуг. У нас Вы можете не только получить медицинскую справку и пройти медицинский осмотр, но и получить консультацию врачей узкого профиля, сдать анализы. И все это по доступным ценам, благодаря собственной исследовательской лаборатории, новейшему оборудованию и большому штату медицинских сотрудников;
- Вы всегда можете получить скидку на наши услуги! В наших социальных сетях, на сайте и в СМИ мы выкладываем купоны и информацию о скидках.
- Для постоянных пациентов нами разработана бонусная система – 20% на бонусный счет от оплаты услуги. Этими бонусами можно расплатиться при следующем посещении.
Какие услуги предлагает Медицинский центр «Эксперт» своим пациентам:
- Оформление медицинских справок и книжек, прохождение медицинского осмотра;
- Консультация специалистов широкого и узкого профиля;
- Широкий спектр анализов (в т.ч. генетических);
- УЗИ, ФЛГ, маммография, дерматоскопия;
- Оформление больничных листов и проведение вакцинации;
- Стоматологический кабинет
И многое другое!
Телефон для консультации: +7 (831) 261-00-01
Адреса наших медицинских центров:
Красносельская, 11а
Родионова, 197Б
Гагарина, 162а
г.Дзержинск, пл. Дзержинского, 5
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