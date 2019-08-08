Медицинский центр «Эксперт»: широкий спектр медицинских услуг по самым выгодным ценам

Медицинский центр Эксперт на сегодняшний день насчитывает 3 филиала в Нижнем Новгороде, 1 в Дзержинске и 2 в Самаре. За 10 лет успешной работы в наших центрах сформировалась крепкая команда профессионалов, работающих на современном оборудовании.

Медицинский центр Эксперт предоставляет широкий спектр медицинских услуг по самым выгодным ценам, что делает диагностику и обследование доступными для всех слоев населения.

Фото: Медицинский центр Эксперт

Почему пациенты выбирают диагностику в наших центрах:

- Индивидуальный и ответственный подход к каждому пациенту;

- Современное оборудование экспертного класса;

- Широкий спектр медицинских услуг. У нас Вы можете не только получить медицинскую справку и пройти медицинский осмотр, но и получить консультацию врачей узкого профиля, сдать анализы. И все это по доступным ценам, благодаря собственной исследовательской лаборатории, новейшему оборудованию и большому штату медицинских сотрудников;

- Вы всегда можете получить скидку на наши услуги! В наших социальных сетях, на сайте и в СМИ мы выкладываем купоны и информацию о скидках.

- Для постоянных пациентов нами разработана бонусная система – 20% на бонусный счет от оплаты услуги. Этими бонусами можно расплатиться при следующем посещении.

Какие услуги предлагает Медицинский центр «Эксперт» своим пациентам:

- Оформление медицинских справок и книжек, прохождение медицинского осмотра;

- Консультация специалистов широкого и узкого профиля;

- Широкий спектр анализов (в т.ч. генетических);

- УЗИ, ФЛГ, маммография, дерматоскопия;

- Оформление больничных листов и проведение вакцинации;

- Стоматологический кабинет

И многое другое!

Узнать подробнее.

Телефон для консультации: +7 (831) 261-00-01

Адреса наших медицинских центров:

Красносельская, 11а

Родионова, 197Б

Гагарина, 162а

г.Дзержинск, пл. Дзержинского, 5