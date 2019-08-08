«Пальчиковое поколение»: Наталья Водянова выложила забавное фото с 5-летним сыном Максимом

37-летняя супермодель Наталья Водянова нечасто размещает в Инстаграме фотографии своих детей. Но редкие снимки, которые все же появляются на ее страничке, как правило, либо умилительные, либо очень забавные. Вот и последнее фото с изображением 5-летнего сына Максима не осталось без внимания общественности и менее чем за сутки собрало свыше 22 тысяч лайков и сотню комментариев!

natasupernova Наталья Водянова с 5-летним сыном Максимом

- Поколения, - подписала Водянова снимок, на котором она уткнулась в фотоаппарат, а ее ребенок - в планшет.

Подписчиков фото воодушевило. Одни принялись интересоваться маркой фотокамеры, другие рассуждать на тему, можно ли маленьким детям пользоваться гаджетами.

natasupernova Старшие дети Водяновой: 17-летний Лукас и 13-летняя Нева

- Айпады и Айфоны провоцируют у детей рак мозга. Очень много радиации. Не позволяйте ему спать рядом с гаджетом, - предостерег пользователь ijoseguimaraes.

- Пальчиковое поколение… Скоро начнется поколение глаз. Будут управлять компьютером с помощью движения глазами, но для этого нужно нам дожить, - написала anjelik999.

natasupernova Гражданский муж супермодели Антуан Арно с их трехлетним сыном Романом.

- Я вот вообще ничего не вижу плохого в гаджетах для детей. Главное, чтобы там не было азартных игр, например, на скорость. Ведь мир другой! Там же рисовать можно, клеить, красить, творить, - высказалась aleksandra.faif.

- Очень символичное фото! - коротко добавила kira_cheo.

natasupernova Знаменитая нижегородка с 11-летним сыном Виктором

Напомним, Наталья Водянова была замужем лишь однажды - за британским аристократом Джастином Портманом. От лорда нижегородка родила сыновей Лукаса (17 лет) и Виктора (11 лет), а также дочку Неву (13 лет). В 2010 году в СМИ появились сообщения о предстоящем разводе пары, а в июне 2011 года Водянова объявила, что они с Портманом больше не живут вместе. Тогда же у всемирно известной модели завязались близкие отношения с сыном одного из самых богатых людей планеты французским бизнесменом Антуаном Арно. В 2014 году у влюбленных родился сын Максим, а спустя два года - сын Роман.