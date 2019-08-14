Уровень воды в Волге начал подниматься

Обнажились старые секреты

Обмеление самой крупной и половодной реки в Европе – Волги напугало не только местных жителей, но и многих специалистов. Экологи бьют тревогу – рыба может погибнуть, судоходные компании терпят убытки, так как большегрузные суда не могут пройти при столь низком уровне воды. Но неожиданно появились и плюсы.

Когда в Казани обнажились волжские берега, открылась старинная булыжная мостовая, которая была известна еще во времена ханов. Кроме того, по преданиям, именно по ней возили золото Российской Империи, так что местные кладоискатели тут же бросились искать золотые монеты.

Около Тольятти из-под воды чуть уже не показался затопленный Ставрополь-на-Волге, город, на месте которого и образовалось водохранилище. Город, правда, никто не видел, а вот человеческие останки, как утверждают жители, со старинного кладбища теперь разбросаны по берегу Жигулевского моря.

В Нижегородской области никаких ценных находок в результате обмеления реки не нашли. Но и уровень воды у нас упал не настолько сильно.

Сезон дождей

Проблемы с уровнем воды в Волге обозначились еще весной, когда специалисты ждали большого половодья, а его не было. Малые и средние реки, а также водохранилища не наполнились достаточным количество воды. В результате уровень воды в Волге стал приближаться к минимальным значениям. Исправить ситуацию могли только дожди.

И тут, как по заказу, весь июль над Нижегородской областью ходили тучи. Некоторые уже даже начали шутить, что у нас начался сезон дождей.

Но специалисты весьма критично относятся к июльским осадкам. По их мнению, больше нормы на нас не пролилось. Хотя даже такие дожди благотворно сказались на уровне воды в Волге.

- Тенденция к повышению уровня отмечается, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» начальник гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжского УГМС» Людмила Филина. – Но по-прежнему сохраняются отметки близкие к минимальным значениям для августа. О норме трудно говорить.

Уровень воды в августе должен держаться около отметки 65 метров Балтийской системы. Но на данный момент воды Волги остановились на отметке 63,89.

Не повлияли дожди и на малые реки, которыми подпитывается Волга, так что несмотря на то что наша река носит гордое название самой половодной, в этом году ей подпитываться не откуда.

Идем на рекорд

Первыми обмеление Волги заметили судовладельцы - у ряда причалов максимальная глубина три метра.

- На дворе только начало лета, а мы уже сейчас испытываем тот дефицит уровня воды, который обычно наблюдается в августе или сентябре, - рассказал «Комсомолке» член экспертного совета коллегии Росчефлота, директор по развитию АО «Совфрахт-НН» Александр Лисин. - Что касается нашего причала, то уже сейчас суда вынуждены подходить под выгрузку, перевозя меньшее количество груза с уменьшенной осадкой. Это неэффективно для всех: и для порта, и для причала, и для грузополучателя. Уже сейчас осадка у причалов 2,8 метра. Суда с грузоподъемностью 1,5 - 2 тысячи тонн уже испытывают некие ограничения. Капитаны тоже волнуются, их суда почти шаркают днищем. Для безопасности при прохождении судна должен быть необходимый запас воды. Если он измеряется сантиметрами – 15 - 20 сантиметров, как сейчас, то, конечно, для капитана это тревожный сигнал. Сейчас мы вынуждены сократить объемы партий принимаемых грузов на 15 - 20 процентов.

Жалуются на низкий уровень воды и рыбаки. По их словам, в этом году было недостаточно воды, чтобы мальки могли нормально развиваться. В результате уловы рыболовов-любителей сильно сократились.

И ничего удивительного в этом нет. По словам и. о. начальника отдела гидропрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Виталия Новицкого, в июне уровень воды был близок к наименьшим значениям за все время наблюдений. Еще в начале лета возле Нижнего Новгорода уровень воды в Волге находится на отметке 64 метра, что на полметра ниже средних показателей.

Такие антирекорды показали, что нужно срочно принимать меры, чтобы ситуация с обмеление в будущем не повторилась. Ведь причина низкого уровня воды не только в маленьком половодье и осадках, но и в нормативах сброса воды на гидроузлах. Судоходные компании выступают за строительство нового гидроузла. Экологи призывают не торопиться и все как следует проверить. Кроме того, они предлагают действовать на опережение и начать восстанавливать естественное выравнивание годовых потоков воды. Одна из самых эффективных и доступных мер в этом случае - сажать леса. Правда, результат от них будет только через 80 лет.