2019-08-07T17:20:58+03:00
Общество

Tele2 открывает шоурумы AliExpress в своих монобрендах

До конца 2019 года проект охватит почти треть всей монобрендовой розницы оператора – около 1000 салонов
Эльвира ОСИПОВА
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фото: Tele2фото: Tele2
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Tele2 открывает зоны крупнейшего онлайн-ретейлера AliExpress в своих 30 салонах. В них можно протестировать и заказать товар с AliExpress, срок доставки которого составит от двух до десяти дней. До конца 2019 года проект охватит почти треть всей монобрендовой розницы оператора – около 1000 салонов.

Оператор открывает в своих салонах брендированные витрины, где представлены товары китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. Проект Tele2 и AliExpress – первый на российском рынке опыт сотрудничества телеком-компании и онлайн-ретейлера и выхода крупнейшего мирового онлайн-гипермаркета в офлайн. Салон в новом формате представляет собой торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи Tele2 и шоурум AliExpress.

Партнерство двух компаний позволит сформировать уникальный клиентский опыт на основе интеграции онлайн-решений в офлайн. Также коллаборация продолжит тренд оператора на формирование digital-экосистем в рознице нового формата, позволяя потребителю самому «настроить» цифровой образ жизни.

Сотрудничество Tele2 и AliExpress дает клиентам ряд преимуществ. Пользователь получает уникальный опыт живого взаимодействия с гаджетом и экосистемой дополнительных товаров. Помимо этого, при заказе товара по QR-коду, отсканированному в салоне Tele2, клиент получит свой заказ уже в срок до десяти дней.

Первые 30 салонов Tele2 с витриной AliExpress уже открылись в четырех регионах присутствия оператор: в Москве, Челябинске, Казани и Екатеринбурге. До конца 2019 года оператор планирует расширить количество салонов с шоурумом AliExpress до 1 000. Это составит почти треть всей монобрендовой розницы оператора. Проект охватит все крупные города присутствия Tele2, в том числе недавно запустившийся Ярославский регион.

На витрине AliExpress представлены выставочные образцы товаров онлайн-гипермаркета. Клиент может протестировать их в салоне Tele2 и принять взвешенное решение о покупке. В ассортимент витринных образцов вошли смартфоны и комплементарные им товары: наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты.

На каждой полке витрины представлен товар определенного магазина онлайн-гипермаркета. Каждой полке присвоен свой QR-код, а товару – электронный ценник. Стоимость на электронном ценнике обновляется ежедневно с учетом изменения курса валют.

Чтобы совершить покупку, клиенту нужно отсканировать QR-код полки и перейти по нему в приложение AliExpress. По ссылке пользователю будут доступны в приложении онлайн-ретейлера все товары соответствующей полки витрины. Привлекательность механики покупки в ее простоте: клиенту не нужно самостоятельно искать товар в приложении или на сайте AliExpress, достаточно лишь отсканировать QR-код. Оформить и оплатить заказ покупатель может сразу же, а забрать – по удобному для него адресу.

Денис Голещихин, директор Tele2 Ретейл:

- Tele2 реализует новый розничный формат, в котором границы между офлайном и онлайном стираются. Современный покупатель любит заказывать онлайн – так удобнее и выгоднее. Но перед покупкой он хочет протестировать продукт. В продолжение роли оператора, который поддерживает стиль жизни клиента, Tele2 дает ему такую возможность. Мы закрываем потребность тактильного ощущения гаджета и предлагаем заказать его в приложении. При этом привычный для покупателя AliExpress срок доставки мы сокращаем в несколько раз.Tele2 как цифровая компания движется по пути изменения клиентского опыта и реализует идею розницы с уникальным цифровым сервисом "по другим правилам".

Ранее Tele2 совместно с логистической компанией PickPoint открыла пункты выдачи заказов из онлайн-гипермаркета AliExpress. Благодаря партнерству Tele2 и PickPoint посетители популярной интернет-площадки получили возможность забирать малогабаритные, предоплаченные товары без очередей и в удобное для них время. Сегодня пункты выдачи доступны в 224 салонах оператора в более чем 120 городах и небольших населенных пунктах в 26 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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