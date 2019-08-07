2019-08-07T17:15:01+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде появился автомат с табачной жевательной смесью

Запрещенную продукцию мог купить любой желающий
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде появился автомат с табачной жевательной смесьюВ Нижнем Новгороде появился автомат с табачной жевательной смесьюФото: СОЦСЕТИ
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В одном из магазинов Автозаводского района Нижнего Новгорода появился автомат с жевательной смесью, в состав которой входит никотин. Обнаружил его депутат Госдумы Александр Курдюмов.

- Любой желающий, закинув 300 рублей, может получить товар. Проблема в том, что желающим может стать и несовершеннолетний ребенок, - пишет Александр Курдюмов. - Не думаю, что автомат спросит у подростка, есть ли ему 18, или попросит паспорт. Такой процесс не проконтролировать. Машина просто выдаст ребенку эту банку. И остается вопрос - как «это» до сих пор там стоит и почему вообще позволили установку автомата?

В Роспотребнадзоре по Нижегородской области «Комсомольской правде – Нижний Новгород» подтвердили, что подобные автоматы находятся вне закона.

- Согласно федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», розничная торговля табачной продукцией с использование автоматов запрещена. Кроме того, запрещена оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом), - объяснили в Роспотребнадзоре.

Однако позже в социальных сетях появились комментарии местных жителей, что незаконный автомат убрали из магазина. Но такие автоматы могут появиться и в других местах. И если вы увидите что-то подобное, специалисты рекомендуют написать официальную жалобу в Роспотребнадзор, указав точный адрес, а если известно, то владельцев автомата.

КСТАТИ

Насвай - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья.

Табак сосательный (снюс) - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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