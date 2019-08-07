«В последнюю минуту заявили, что сын не проходит по баллам»: Родители не поступившего в ННГУ абитуриента стали участниками драки

Настоящая потасовка произошла в приемной комиссии ННГУ имени Н. И. Лобачевского вечером 6 августа. За минуту до окончания приема документов на бюджетные места в вузе родители узнали, что их сына выкинули из списков поступивших на бюджет радиофизического факультета, а вместо него вписали фамилию другого человека. Выяснение причин случившегося завершилось дракой с охранником и поездкой в отделение полиции.

- Я удивлена и шокирована! - не сдерживает эмоций Юлия Скугаревская, известный в Нижнем Новгороде журналист. - Сын подал все документы и, в общем-то, поступил, но в последнюю минуту нам заявили, что он не проходит по баллам, потому что у какого-то там абитуриента баллов больше, чем у нас.

Скандал разгорелся в последний день второй волны поступления в российские вузы. Согласно правилам, оригиналы документов принимаются вплоть до 17.59. Успел примчаться в приемную комиссию к этому времени - отлично, нет - позвольте на выход.

- В 17.20 я стояла около стола приемной комиссии в первом корпусе университета, а сын побежал домой за недостающей справкой, - пояснила Юлия в интервью «Комсомольской правде». - Но документы мы подали только в 17.43. И все эти двадцать минут мы то и дело интересовались, проходит наш сын по баллам или нет.

- Проходите, не переживайте! - успокаивали Скугаревских члены приемной комиссии.

Однако за пять секунд до 18.00 девушка из приемной комиссии захлопала ресницами: «Ой, а у нас в списке появилась новая фамилия. Скугаревский на бюджет не проходит». Юлия бросилась к столу с вопросом «Как это?» На что ответственный секретарь приемной комиссии Павел Агрба оттолкнул женщину.

- Покиньте помещение. Приемная комиссия закрывается! Выходите, - грубо ответил тот.

Муж Скугаревской мгновенно выставил руку вперед, защищая свою жену. Но тут подбежал охранник и повалил мужчину на пол. По словам жены потерпевшего, следом на него набросились еще человек пять, так, чтобы он не мог двигаться.

- Отпустили мужа только после того, как наши дети закричали: «Перестаньте!» - вспоминает собеседница «Комсомолки». - В тот же вечер мы поехали в полицию и написали заявление. У мужа рана на затылке.

Прояснить ситуацию попытался проректор по связям с общественностью ННГУ Никита Авралев. С его слов, когда Скугаревские предоставили в приемную комиссию оригиналы документов, обновление списков поступивших происходило последний раз в половине шестого. И в тот момент их сын действительно проходил на бюджет.

- После этого подавались еще оригиналы документов. И на шесть часов вы уже, к сожалению, не прошли. Такое бывает, - развел руками проректор и добавил, что в тот момент также находился в приемной комиссии за соседним столом.

Такие объяснения Юлию не устроили, и теперь она пытается найти ответы на вопросы, которые мучают ее вторые сутки. Например, женщина никак не может понять, почему фамилия того абитуриента автоматически попала в список.

- Я уже проконсультировалась с работниками приемных комиссий другого нижегородского вуза. И там пояснили, что система фиксирует подачу оригиналов документов в динамическом списке. Получается, кто-то, находясь в этой электронной системе, видит, что конкретный абитуриент не проходит бюджетное отделение, где лежали оригиналы его документов, снимает галочку с брони и ставит ее там, где абитуриент проходит по баллам. Вопрос: как это происходит? Либо по блату, либо по согласованию сторон. Я не знаю! - срывается Юлия Скугаревская.

Непонятно также, зачем члены приемной комиссии обнадежили абитуриента и его родителей, что он проходит на бюджет. Ведь юноша мог успеть подать документы на другую специальность. Вместе с тем Никита Авралев настаивает: абитуриент, который «подвинул» Скугаревского, подал документы в полшестого.

- Я отследил по базе. Его фамилия появилась в 17.28, - заверил проректор отчаявшихся родителей.

Между тем днем 7 августа Юлия Скугаревская обратилась в прокуратуру Нижегородского района с просьбой провести проверку в отношении деятельности приемной комиссии Университета имени Лобачевского.