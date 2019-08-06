Пара из Выксы, сыгравшая свадьбу в эфире федерального канала, выиграла поездку в Таиланд

Влюбленные из Выксы сыграли свадьбу в восточном стиле в эфире телеканала «Пятница» и выиграли путешествие своей мечты. Их триумф показали по телевидению 6 августа.

Уроженка Нижегородской области Елена стала самой возрастной участницей нового выпуска «Четырех свадеб». Она решила пойти под венец второй раз в 44 года! Что немало удивило и даже восхитило ее двадцатилетних конкуренток.

Уроженка Нижегородской области Елена стала самой возрастной участницей нового выпуска «Четырех свадеб».Фото: скрин с видео

Елена и Кирилл познакомились почти одиннадцать лет назад. Эффектная брюнетка сразу покорила молодого человека. Причем не только внешними данными, но и начитанностью.

- Не каждая девушка знает философские высказывания - Омара Хаяма там или кого-то еще. А она у меня знает все! Бывает, поправляет меня, - заявил Кирилл.

Уроженка Нижегородской области Елена стала самой возрастной участницей нового выпуска «Четырех свадеб».Фото: скрин с видео

Между влюбленными разница в семь лет. Но, по их словам, это неважно.

- Конечно, одно время казалось, что все мужчины моложе меня - дети. И что ничего серьезного с ними быть не может. Со временем, общаясь с Кириллом, я поняла, что это не так, - призналась Елена.

Результатом их любви стал сын, которому сейчас шесть лет. Кирилл просил руки матери своего ребенка четыре раза, но та не соглашалась. Женщина была уверена: жених не дотягивает до идеала. А спустя десять лет, вероятно, все же дотянул.

Елена и Кирилл познакомились почти одиннадцать лет назад.Фото: скрин с видео

На свадьбу пригласили не только родных и близких, но и трех остальных участниц реалити-шоу - таковы условия проекта. Каждая должна побывать на свадебной церемонии друг друга и выставить оценить по шкале от 0 до 10 свадебное платье, банкетное меню и оформление зала. Участница, набравшая наибольшее количество баллов, выиграет путешествие мечты от телеканала «Пятница».

Торжество, обошедшееся паре в 500 тысяч рублей, не сильно впечатлило остальных невест. Оформление зала им показалось «бедненьким», а о востоке напоминала лишь музыка. Более-менее удалось угодить с яствами. Да и то было подозрение, что их перед этим заморили голодом.

Свадьба обошлась молодоженам в 500 тысяч рублей.Фото: скрин с видео

В итоге за свадебное платье участница Анастасия поставила пять баллов («В принципе платье на ней смотрелось хорошо, но мне не понравились некоторые элементы»). За банкетное меню невеста Инга дала семь баллов («Стол был реально вкусный, но минус в том, что мы полдня ходили голодные»). За место проведения свадьбы самая придирчивая участница этого выпуска Оксана присудила Елене один балл («Потому что декор слабый, организация слабая, а шоу-программа никакая»).

Влюбленные из Выксы сыграли свадьбу в восточном стиле в эфире телеканала «Пятница»Фото: скрин с видео

Тем не менее в конце шоу выяснилось, что общий балл у жительницы Выксы высокий. Такой же был и у самой юной конкурсантки - 21-летней Анастасии. Но победа могла достаться лишь одной! Две остальные участницы сыграли в «Камень, ножницы, бумага», и в путешествие мечты отправились Елена и Кирилл.

- Я считаю, наша свадьба была самая лучшая. Пришла бабушка и выиграла. Тряханула этот мир, - рассмеялась нижегородка. - Мы так счастливы, что, как говорится, мозги отключились. Мы полетим в Таиланд!