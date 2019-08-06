Основные работы по благоустройству сквера 1905 года предстоит завершить ко Дню города

Благоустройство сквера 1905 года на площади Свободы выходит на финишную прямую. И, в общем-то, этот факт не может не радовать, однако по контракту работы должны были завершиться к 3 августа. Нижегородские СМИ, конечно же, не обошли стороной эту неприятность и тотчас забили тревогу: «Сроки сорваны!» Депутаты областного Заксобрания отреагировали на громкие заголовки и провели рабочее выездное совещание с участием представителей районной администрации и подрядной организации.

- Ситуация неприятная, но и объект не из легких, - заявил в начале встречи депутат Андрей Тарасов. И передал слово первому заместителю главы администрации Нижегородского района Илье Лагутину.

Тот констатировал: в указанный срок привести сквер в порядок не вышло. Однако, по словам чиновника, в таком непростом деле говорить о каких-либо датах вообще не следует. Мол, работать надо не на скорость, а на качество.

- За этим мы очень внимательно следим. Буквально ночуем здесь! И пока не убедимся в том, что последний камень уложен в соответствии с ГОСТом, работы не примем, - заверил Лагутин.

Депутаты поинтересовались, с чем связана задержка выполнения работ. Держать ответ пришлось главному инженеру ООО «Вымпелоптторг» Евгению Новожилову, который рассказал, что все упирается в поползшую брусчатку, уложенную предыдущим подрядчиком в 2018 году.

- Существуют ведь правила укладки данного вида твердого покрытия. И есть такое понятие, как цепная перевязка швов. Если у них все съехало, приходится ждать, когда они не продернут свою брусчатку. Понимаете, ее нельзя вести с двух сторон и встречаться в каком-то месте, потому что брусчатка как цепь идет по накатанной. А прежний подрядчик не то что бы торопится выполнять свои гарантийные обязательства, - посетовал специалист.

И пока не решится вопрос с многострадальной брусчаткой, которая рабочие не смогут постелить рулонный газон.

- Газон завязан на брусчатке, - развел руками Новожилов.

Зато появилась ясность относительно малых архитектурных форм, уличного освещения и зеленых насаждений. Фонарные столбы уже заказаны. Первая партия ожидается 9 августа, и тогда же планируется начать их установку.

- Соответственно мы снимаем эти гирляндочки и устанавливаем новые светодиодные светильники. Так что люди совершенно по-другому увидят этот сквер, - отметил чиновник.

С малыми же архитектурными формами, по его словам, подрядчик поспешил. Местами работает строительная техника, и есть вероятность, что новые лавочки с урнами не доживут до открытия..

- Их надо было выставлять в последнюю очередь - мебель все-таки, - обратил внимание заместитель главы районной администрации.

Как оказалось, не стоит торопиться и с посадкой кустарников. Эксперты настаивают: чем позднее их высадишь, тем больше вероятность, что они приживутся. Ну а до появления хорошей живой изгороди придется подождать года два, не меньше.

В целом на встрече 6 августа депутаты сошлись во мнении, что работы в сквере 1905 года проведены большие. Да, прошлогодний подрядчик по-прежнему халтурит, но территория действительно преображается.

- Мы договорились, что работы должны быть максимально выполнены к 17 августа, то есть ко Дню города, - сообщил «Комсомольской правде» Андрей Тарасов по итогам рабочей встречи. - Однако техническую приемку планируем провести через неделю, чтобы удостовериться, что плитка уложена качественно, что бордюры стоят нормальные и так далее. Давайте настроимся на позитив! Лишних денег никто за эти работы не платит - все в рамках гарантийных обязательств. А то, что не успели к 3 августа, так это они заплатят штраф за несвоевременное исполнение работ.

Напомним, благоустройство сквера имени 1905 года в прошлом году началось с настоящего скандала. Жители возмутились массовой вырубкой деревьев, они испугались, что от красивого места останется одно лишь название.

Согласно концепции, в сквере 1905 года должны быть убраны тополя, которые росли со стороны площади Свободы, а также несколько берез и американского клена, которые расположены в разных частях сквера. Всего 54 дерева. Однако градозащитники были не согласны со столь немногочисленным озеленением и обратились в администрацию. К счастью, их доводы были услышаны, и чиновники согласились увеличить количество компенсируемых деревьев.

КСТАТИ

12 октября 2018 года появилась информация, что в Нижнем Новгороде будет строиться новая ветка метро, благодаря которой появятся еще две станции: «Оперный театр» и «Площадь Сенная». Согласно проекту, вторая станция будет располагаться именно в сквере 1905 года.