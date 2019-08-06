«Валдаи» из Нижнего Новгорода до Городца и Макарьева: цена билета, расписание и время отправления

6 августа 2019 года из Нижнего Новгорода запустили первый «Валдай» до Городца. Скоростное судно на подводных крыльях доставило пассажиров до города мастеров всего за 47 минут. «Комсомолка» выяснила, когда можно будет на нем прокатиться и сколько это будет стоить.

Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, «Валдаи» будут ходить по Волге в двух направлениях – до Городца и Макарьева. Отправление с причала №5 за Речным вокзалом Нижнего Новгорода. Приобрести билеты можно на месте перед посадкой или зарезервировать по телефону.

В Городец судна будут отплывать каждую субботу в 9:00. Обратно – в 13:00. Цена билета для взрослого пассажира составит 400 рублей в одну сторону и 600 рублей – туда и обратно. Детский билет будет стоить 300 рублей в одну сторону и 500 – туда и обратно.

В Макарьево «Валдаи» будут ходить по воскресеньям в 9:00. Обратно – в 14:00. Взрослые смогут доехать за 600 рублей в одну сторону и за 1000 – туда и обратно, а дети – за 400 рублей в одну сторону и за 600 – туда и обратно.

Отправление с причала №5 за Речным вокзалом Нижнего НовгородаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Длина «Валдая» - 21,3 метра, ширина – 5,2 метра, скорость – 65 километров в час, пассажировместимость – 44 человека. Дальность плавания – 400 километров, экипаж – три человека. Время в пути до Городца – 47 минут.

КСТАТИ

До конца года в Нижегородской области будет запущен еще один «Валдай», а в следующем – еще три. Кроме того, в будущем власти планируют запустить рейсы до Павлова, Лыскова и Кстова.