«Когда хочешь новенький айфон»: Молодого человека застукали за онанизмом в одном из магазинов Нижнего Новгорода
Молодого человека застукали за самоудовлетворением в одном из магазинов электротехники в Нижнем Новгороде. Очевидцы сфотографировали странного покупателя и выложили снимки в соцсеть.
"Электронный онанист" принес нижегородцам публичные извинения.
- Когда очень-очень хочешь новенький айфончик, - сообщил Антон Воронец в паблике «Нижний Новгород [Без цензуры]»
Подписчики, как полагается, начали глумиться над мужчиной на снимках. Мол, он больной совсем! А некоторые предположили, что подобное поведение не понравилось бы создателю американской корпорации, производящей дорогостоящие гаджеты.
- Стив Джобс, наверное, в гробу перевернулся от стыда, - написал Александр Журавлев.
Уже на следующий день в том же паблике появилось видео с «электронным онанистом».Фото: СОЦСЕТИ
Но уже на следующий день в том же паблике появилось видео с «электронным онанистом», который извинился перед нижегородцами на камеру.
- А все было так. Молодой человек увидел в интернете пост и случайно встретил этого товарища на улице. Просто не смог пройти мимо, - говорится в «Нижнем Новгороде [Без цензуры]».
Очевидцы сфотографировали странного покупателя и выложили снимки в соцсеть.Фото: СОЦСЕТИ
Мужчина на видео робко произносит: «Извините, пожалуйста. Такого больше не будет». Но автору ролика этого мало, и он интересуется, зачем тот занимался самоудовлетворением в магазине.
- По глупости сделал, - говорит мужчина и снова извиняется.
ИСТОЧНИК KP.RU