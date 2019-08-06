2019-08-06T14:04:46+03:00
Общество

«Когда хочешь новенький айфон»: Молодого человека застукали за онанизмом в одном из магазинов Нижнего Новгорода

«Электронного онаниста» встретили на улице и заставили извиниться [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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Молодого человека застукали за самоудовлетворением в одном из магазинов электротехники в Нижнем Новгороде.Молодого человека застукали за самоудовлетворением в одном из магазинов электротехники в Нижнем Новгороде.Фото: СОЦСЕТИ
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Молодого человека застукали за самоудовлетворением в одном из магазинов электротехники в Нижнем Новгороде. Очевидцы сфотографировали странного покупателя и выложили снимки в соцсеть.

"Электронный онанист" принес нижегородцам публичные извинения.

- Когда очень-очень хочешь новенький айфончик, - сообщил Антон Воронец в паблике «Нижний Новгород [Без цензуры]»

Подписчики, как полагается, начали глумиться над мужчиной на снимках. Мол, он больной совсем! А некоторые предположили, что подобное поведение не понравилось бы создателю американской корпорации, производящей дорогостоящие гаджеты.

- Стив Джобс, наверное, в гробу перевернулся от стыда, - написал Александр Журавлев.

Уже на следующий день в том же паблике появилось видео с «электронным онанистом». Фото: СОЦСЕТИ

Уже на следующий день в том же паблике появилось видео с «электронным онанистом».Фото: СОЦСЕТИ

Но уже на следующий день в том же паблике появилось видео с «электронным онанистом», который извинился перед нижегородцами на камеру.

- А все было так. Молодой человек увидел в интернете пост и случайно встретил этого товарища на улице. Просто не смог пройти мимо, - говорится в «Нижнем Новгороде [Без цензуры]».

Очевидцы сфотографировали странного покупателя и выложили снимки в соцсеть. Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы сфотографировали странного покупателя и выложили снимки в соцсеть.Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина на видео робко произносит: «Извините, пожалуйста. Такого больше не будет». Но автору ролика этого мало, и он интересуется, зачем тот занимался самоудовлетворением в магазине.

- По глупости сделал, - говорит мужчина и снова извиняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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