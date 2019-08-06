Еще одна важная причина, чтобы пить «Витан»

Действительно, напитки «Витан», созданные на основе дикорастущего растительного сырья, обеспечивают потребность организма человека в живой воде, т. е. прекрасно утоляют жажду. Конечно, большое внимание было уделено их вкусовым качествам. Хотя это только экстракты из трав, но рациональное в процентном соотношение их сочетание, позволили создать вкусные, приятные и в т.ч. полезные напитки – БИО ЛИМОНАДЫ.

Кроме того, что напитки «Витан» обладают антистрессовыми свойствами, улучшают работу иммунной системы, повышают работоспособность, так они еще защищают наш организм от ионизирующего облучения. Мы об этом обычно не задумываемся, а это ведь большая проблема для тех, кто летает самолетами (отпуска, каникулы, основная работа, командировки и т.п.) и находится в зонах, где можно облучиться малыми дозами радиации.

Воздействуя на организм человека, радиация активирует перекисное окисление липидов (жиров), входящих в состав клеточных оболочек, и тем самым снижают их защитные свойства. Увеличивается количество свободных радикалов, которые губительно воздействуют на наши клетки и генетический материал. Это ведет к ускорению старения организма, уменьшается эффективность работы иммунной системы, повышается риск сердечно-сосудистых и других заболеваний, вплоть до онкологии.

За время перелета мы получаем облучение, которое в несколько раз выше допустимых медицинских стандартов.

Инициацией для разработки напитков «Витан» послужила Чернобыльская катастрофа. Для реабилитации населения, необходимо было разработать специальные продукты, способствующие восстановлению после облучения.

Фото предоставлено "Комсомолке"ТМ «ВИТАН»

Напитки, как наиболее употребляемый продукт, были разработаны на основе отечественного дикорастущего растительного сырья, обладающего мощными природными антиоксидантными свойствами.

Зверобой – способствует восстановлению нарушенного обмена веществ, при радиационном поражении и стимулирует регенерацию тканей.

Мята – предотвращает всасывание радиоактивных и токсичных веществ.

Чабрец – способствует более быстрому выведению радиоактивных и токсичных веществ.

В растениях имеются флавоноиды – мощные природные антиоксиданты с широким спектром действия – это натуральные биологические модификаторы, которые способны защитить организм от повреждения его свободными радикалами.

Напитки и сиропы «Витан» способны противостоять разрушительному действию свободных радикалов, улавливать и выводить их из организма, активизировать работу специфических белков-ферментов.

В этом и есть уникальность адаптированных к обычным условиям нашей жизни напитков «Витан».

Отпускникам, которые едут отдыхать, необходимо до полета за 2-3 недели пропить напитки «Витан», а с собой взять сироп «Витан», который употребить после перелета. Учитывая, что надо защищаться от солнца не только кремами, то хорошо каждый день выпивать по стаканчику напитка «Витан» или разводить сироп «Витан», и тем самым еще и подготовиться к перелету домой.

Совместно с «Комсомольской правдой» поможем нашим потребителям остаться здоровыми. А если напитки «Витан» станут повседневным продуктом для профессиональных летчиков и стюардесс, то и они смогут помочь своему организму оставаться здоровым и продлить свой летный стаж.

P.S. В июле 2019 г. известный путешественник и воздухоплаватель Ефремов В.А. перелетел на воздушном шаре «Святая Русь» озеро Иссык-Куль. Несколько лет он уже берет с собой в путешествия продукцию «Витан», которая помогает ему преодолевать трудности и сохранять здоровье, в т. ч. и при высотных полетах.

Константин КАЗАКОВ