44 кандидата будут участвовать в довыборах в думу Нижнего Новгорода
Избирательная комиссия завершила проверку подписей кандидатов на довыборы в думу Нижнего Новгорода. На сайте облизбиркома представлен итоговый список кандидатов, которые будут участвовать в довыборах в пяти округах Нижнего Новгорода 8 сентября 2019 года. В четырех округах осталось по девять кандидатов, в одном – восемь.
Округ №9 (Ленинский район):
- Илья Померанцев (КПРФ);
- Максим Большаков (ЛДПР);
- Татьяна Скоробогатова («Единая Россия»);
- Евгений Долгополов («Яблоко»);
- Артем Маслов («Коммунисты России»);
- Евгений Киров («Партия пенсионеров»);
- Денис Ключников («Справедливая Россия»);
- Василий Родов (самовыдвижение);
- Павел Седов (самовыдвижение).
Округ №15 (Канавинский район):
- Светлана Галкина («Партия пенсионеров»);
- Мария Зотова («Коммунисты России»);
- Александр Качесов («Справедливая Россия»);
- Анастасия Пушкарева (самовыдвижение);
- Анастасия Самсонова (самовыдвижение);
- Александр Сидельников (ЛДПР);
- Руслан Станчев («Единая Россия»);
- Ольга Хамзина (самовыдвижение);
- Василий Федотов (КПРФ).
Округ №16 (Канавинский район):
- Максим Андреев (самовыдвижение);
- Альберт Бирюков («Партия пенсионеров»);
- Михаил Буков (КПРФ);
- Инна Ванькина («Единая Россия»);
- Андрей Клочков («Справедливая Россия»);
- Иван Кондрашов (ЛДПР);
- Сергей Ларин («Коммунисты России»);
- Аркадий Чапрак (самовыдвижение).
Округ №21 (Сормовский район):
- Александр Грачев («Справедливая Россия»);
- Елена Кузина (КПРФ);
- Елена Кузина (самовыдвижение);
- Елена Кузина («Коммунисты России»);
- Надежда Кузина («Казачья партия»);
- Павел Пашинин («Единая Россия»);
- Лариса Петухова («Партия пенсионеров»);
- Артем Сизов (ЛДПР);
- Антон Фомичев (самовыдвижение).
Округ №24 (Сормовский район):
- Никита Антоненко («Яблоко»);
- Евгений Костин («Единая Россия»);
- Максим Красиков («Справедливая Россия»);
- Елена Кузнецова («Партия пенсионеров»);
- Юрий Кутырев (КПРФ);
- Андрей Пистунович («Коммунисты России»);
- Анжелика Трегуб (ЛДПР);
- Елена Цветкова (самовыдвижение);
- Кирилл Шкуратов (самовыдвижение).
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ИСТОЧНИК KP.RU