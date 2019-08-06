44 кандидата будут участвовать в довыборах в думу Нижнего Новгорода

Избирательная комиссия завершила проверку подписей кандидатов на довыборы в думу Нижнего Новгорода. На сайте облизбиркома представлен итоговый список кандидатов, которые будут участвовать в довыборах в пяти округах Нижнего Новгорода 8 сентября 2019 года. В четырех округах осталось по девять кандидатов, в одном – восемь.

Округ №9 (Ленинский район):

- Илья Померанцев (КПРФ);

- Максим Большаков (ЛДПР);

- Татьяна Скоробогатова («Единая Россия»);

- Евгений Долгополов («Яблоко»);

- Артем Маслов («Коммунисты России»);

- Евгений Киров («Партия пенсионеров»);

- Денис Ключников («Справедливая Россия»);

- Василий Родов (самовыдвижение);

- Павел Седов (самовыдвижение).

Округ №15 (Канавинский район):

- Светлана Галкина («Партия пенсионеров»);

- Мария Зотова («Коммунисты России»);

- Александр Качесов («Справедливая Россия»);

- Анастасия Пушкарева (самовыдвижение);

- Анастасия Самсонова (самовыдвижение);

- Александр Сидельников (ЛДПР);

- Руслан Станчев («Единая Россия»);

- Ольга Хамзина (самовыдвижение);

- Василий Федотов (КПРФ).

Округ №16 (Канавинский район):

- Максим Андреев (самовыдвижение);

- Альберт Бирюков («Партия пенсионеров»);

- Михаил Буков (КПРФ);

- Инна Ванькина («Единая Россия»);

- Андрей Клочков («Справедливая Россия»);

- Иван Кондрашов (ЛДПР);

- Сергей Ларин («Коммунисты России»);

- Аркадий Чапрак (самовыдвижение).

Округ №21 (Сормовский район):

- Александр Грачев («Справедливая Россия»);

- Елена Кузина (КПРФ);

- Елена Кузина (самовыдвижение);

- Елена Кузина («Коммунисты России»);

- Надежда Кузина («Казачья партия»);

- Павел Пашинин («Единая Россия»);

- Лариса Петухова («Партия пенсионеров»);

- Артем Сизов (ЛДПР);

- Антон Фомичев (самовыдвижение).

Округ №24 (Сормовский район):

- Никита Антоненко («Яблоко»);

- Евгений Костин («Единая Россия»);

- Максим Красиков («Справедливая Россия»);

- Елена Кузнецова («Партия пенсионеров»);

- Юрий Кутырев (КПРФ);

- Андрей Пистунович («Коммунисты России»);

- Анжелика Трегуб (ЛДПР);

- Елена Цветкова (самовыдвижение);

- Кирилл Шкуратов (самовыдвижение).

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