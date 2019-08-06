2019-08-06T13:56:17+03:00
Общество

«Почему он косит асфальт?»: Житель Лыскова застукал коммунальщика за странным занятием

Пользователи соцсетей строят свои версии происходящего [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Видео с коммунальным работником, у которого в руках работающая электрокосилка, появилось в нижегородских пабликах 6 августа.Видео с коммунальным работником, у которого в руках работающая электрокосилка, появилось в нижегородских пабликах 6 августа.Фото: скрин с видео
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Забавное видео с коммунальным работником, у которого в руках работающая электрокосилка, появилось в нижегородских пабликах 6 августа.

Коммунальщик косит асфальт в Нижегородской области.

- Кто объяснит, чем занят этот талантливый коммунальщик из Лыскова? Почему он косит асфальт? - поинтересовался «Типичный Нижний Новгород» у подписчиков.

Комментарии не заставили себя ждать. Под постом тотчас стали появляться версии происходящего. Одни предположили, что мужчина использует электрокосу вместо электрометлы.

- Вот вы смеетесь, а, возможно, мужик - гений! Прикрутил вместо лески маленькие щетки. Вот вам и бензометла. Улицы подметает, - выдвинул свою версию Евгений Колосов.

Другие принялись шутить, что работник тренируется на асфальте, прежде чем приступить к газону. А некоторые полагают, что между тротуарными плитами растет трава, которую необходимо скосить.

- Моя версия: перед зданием уложена брусчатка, и между камнями выросла трава. Вот ее-то и скашивают, - написал Георгий Мясников.

- Триммер на высоких оборотах пыль и тому подобное сдувает отлично. Сам от травы скошенной брусчатку очищаю, - подтвердил пользователь с ником Mr Tvin.

ИСТОЧНИК KP.RU

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