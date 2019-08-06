«Почему он косит асфальт?»: Житель Лыскова застукал коммунальщика за странным занятием
Забавное видео с коммунальным работником, у которого в руках работающая электрокосилка, появилось в нижегородских пабликах 6 августа.
Коммунальщик косит асфальт в Нижегородской области.
- Кто объяснит, чем занят этот талантливый коммунальщик из Лыскова? Почему он косит асфальт? - поинтересовался «Типичный Нижний Новгород» у подписчиков.
Комментарии не заставили себя ждать. Под постом тотчас стали появляться версии происходящего. Одни предположили, что мужчина использует электрокосу вместо электрометлы.
- Вот вы смеетесь, а, возможно, мужик - гений! Прикрутил вместо лески маленькие щетки. Вот вам и бензометла. Улицы подметает, - выдвинул свою версию Евгений Колосов.
Другие принялись шутить, что работник тренируется на асфальте, прежде чем приступить к газону. А некоторые полагают, что между тротуарными плитами растет трава, которую необходимо скосить.
- Моя версия: перед зданием уложена брусчатка, и между камнями выросла трава. Вот ее-то и скашивают, - написал Георгий Мясников.
- Триммер на высоких оборотах пыль и тому подобное сдувает отлично. Сам от травы скошенной брусчатку очищаю, - подтвердил пользователь с ником Mr Tvin.
ИСТОЧНИК KP.RU