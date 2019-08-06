Пара из Выксы сыграла свадьбу в эфире федерального канала

Влюбленные из Выксы стали героями популярного реалити-шоу «Четыре свадьбы» (16+) на телеканале «Пятница».

«Четыре свадьбы» - проект, в котором каждая из четырех невест пытается доказать своим соперницам, что ее свадьба – самая лучшая. Для этого они становятся почетными гостями на торжествах друг друга и пробуют оценить свадьбы конкуренток. Победительница каждого выпуска получает подарок - романтическое путешествие на двоих.

В выпуске, который покажут по телевизору 6 августа в 19.00, зрители увидят нижегородскую пару.

- Елена из Выксы запланировала свадьбу в восточной стиле. Настя из Чебоксар выбрала для своей свадьбы королевский стиль в голубых тонах. Инга из деревни Алексино подготовила безалкогольную свадьбу с русско-грузинской кухней, а у Оксаны из Волгодонска будет авантюрное торжество в розовом цвете, - говорится в аннотации к серии.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала про Сашу и Кристину Чадовых из Нижнего Новгорода, которые также поучаствовали в съемках реалити-шоу «Четыре свадьбы». Правда, выпуск с нижегородцами, мечтающими отправиться в Диснейлэнд, пока не выходил.

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