«Водитель в рубашке родился»: «Волгу» разорвало пополам после столкновения с иномаркой в Кстовском районе

В страшном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 5 августа в Кстовском районе, лишь чудом никто не погиб. Одна машина лишилась всей передней части, а вторую вообще разорвало напополам.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Нижегородской области, ДТП произошло на пятом километре Кстово – Дальнее Константиново около полудня. Пьяный водитель «Ниссана» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где на тот момент проезжала «Волга».

От мощного удара отечественный автомобиль разорвало пополам – куски разлетелись по всей проезжей части. По словам очевидцев, шансов выжить было очень мало.

По словам очевидцев, шансов выжить в этом ДТП было очень малоФото: СОЦСЕТИ

- Водитель родился в рубашке, - написали водители, сделавшие фото с места происшествия.

В результате обоих водителей госпитализировали с травмами. Мужчина, сидевший за рулем иномарки, отделался ушибом. А вот водитель «Волги» получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.