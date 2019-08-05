2019-08-05T10:15:02+03:00
Общество

Прогноз погоды на 5-9 августа в Нижнем Новгороде: максимум +20 и дожди

Самым теплым днем на этой неделе будет четверг
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области уже больше трех недель царит по-настоящему осенняя погодаВ Нижегородской области уже больше трех недель царит по-настоящему осенняя погодаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Нижегородской области уже больше трех недель царит по-настоящему осенняя погода. Лето никак не хочет возвращаться, однако синоптики обещают, что в середине августа еще будет жарко. Но на этой неделе столбики термометров, к сожалению, не поднимутся выше +20 градусов.

Понедельник, 5 августа, выдастся довольно прохладным. В дневное время ожидается до +14 градусов, а в ночное – до +10. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью порядка трех метров в секунду.

С самого утра во вторник, 6 августа, в Нижнем Новгороде ожидаются небольшие дожди и сильный ветер. Несмотря на то, что температура воздуха будет колебаться в районе +13 градусов, ощущаться будут только +8.

В среду, 7 августа, станет чуть-чуть потеплее. Воздух прогреется до +18, однако из-за сильного западного ветра со скоростью около четырех метров в секунду, будут ощущаться лишь +15. Кроме того, в течение всего дня прогнозируются дожди.

Четверг, 8 августа, станет самым теплым днем на этой неделе. Столбики термометров поднимутся до +21, а ветер стихнет практически до штиля. И днем, и ночью могут лить кратковременные дожди, небо будет солнечным.

В пятницу, 9 августа, тоже ожидаются небольшие дожди. Днем будет около +18, а ночью – около +14 градусов. Ветер будет постоянно менять направления и дуть то с севера, то с востока. Такая неопределенная летне-осенняя погода продержится и все выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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