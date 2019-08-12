2019-08-12T16:36:43+03:00
Общество

Семьи погибших сотрудников ядерного центра в Сарове получат денежные компенсации

Через год руководство центра обещает установить памятник в честь погибших испытателей
Юлия ДАНЧЕНКО
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Семьи погибших сотрудников ядерного центра в Сарове получат денежные компенсации. Фото: vniiefСемьи погибших сотрудников ядерного центра в Сарове получат денежные компенсации. Фото: vniief
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В официальном заявлении директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Косюков заверил, что семьи погибших сотрудников ядерного центра получат денежные компенсации. Согласно коллективному договору российского федерального ядерного центра, их семьям положены выплаты в размере 120 окладов.

У части наших коллег и товарищей остались дети, поэтому принято соответствующее решение, что до совершеннолетия детей этим семьям будет выплачиваться средний доход сотрудника, - заявил Валентин Косюков.

Кроме того, из резервного фонда правительства Нижегородской области семьям погибших будет выделено по 200 тысяч рублей.

Пострадавшие сотрудники тоже не будут забыты. По словам Валентина Косюкова, трое пострадавших сотрудника ядерного центра сейчас находятся в больнице. В основном они получили переломы различной степени тяжести. Некоторым из них были проведены операции. Однако их жизни ничто не угрожает. Тем не менее им предстоит реабилитация, которая будет полностью оплачена РФЯЦ-ВНИИЭФ. Также из резервного фонда каждому пострадавшему будет выделено по 100 тысяч рублей.

Кроме того, руководство ядерного центра пообещало, что через год будет установлен памятник погибшим испытателям.

Напомним, по заявлению госкорпорации «Росатом» взрыв прогремел 8 августа при испытании новой технологии - жидкостей реактивной двигательной установки недалеко от Архангельска. В официальном заявлении руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ заявило, что превышения радиационного фона в Архангельской области нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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