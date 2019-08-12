Семьи погибших сотрудников ядерного центра в Сарове получат денежные компенсации

В официальном заявлении директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Косюков заверил, что семьи погибших сотрудников получат денежные компенсации. Согласно коллективному договору Российского федерального ядерного центра их семьям положены выплаты в размере 120 окладов.

- У части наших коллег и товарищей остались дети, поэтому принято решение, что до совершеннолетия детей этим семьям будет выплачиваться средний доход сотрудника, - заявил Валентин Косюков.

Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда семьям погибших будет выделено по 200 тысяч рублей.

Пострадавшие при взрыве под Архангельском тоже не останутся в стороне. По словам Валентина Косюкова, трое сотрудников ядерного центра сейчас находятся в больнице. В основном они получили переломы различной степени тяжести. Некоторым из них были проведены операции. Однако их жизни ничто не угрожает. Тем не менее им предстоит реабилитация, которая будет полностью оплачена РФЯЦ-ВНИИЭФ. Также из резервного фонда каждому пострадавшему будет выделено по 100 тысяч рублей.

Кроме того, руководство ядерного центра пообещало, что через год будет установлен памятник погибшим испытателям.

Напомним, по заявлению госкорпорации «Росатом» взрыв прогремел 8 августа при испытании новой технологии - жидкостей реактивной двигательной установки недалеко от Архангельска. В официальном заявлении руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ заявило, что превышения радиационного фона в Архангельской области нет.