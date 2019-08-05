Легендарный оратор Ник Вуйчич впервые выступит в Нижнем Новгороде с мотивационной речью «Верь. Люби. Живи». Об этом сообщают организаторы мероприятия, которое проводится Фондом «Доброе сердце» при поддержке правительства Нижегородской области.

В своем выступлении Ник Вуйчич поделится своим опытом и расскажет, как преодолеть трудности и принять себя таким, какой ты есть. Ник Вуйчич – человек, рожденный без рук и ног, который смог преодолеть невозможное. Он получил два высших образования, научился печатать на компьютере, плавать, нырять, играть в гольф, кататься на скейте и серфе, женился и стал отцом четверых совершенно здоровых детей... А еще написал шесть бестселлеров, переведенных на 30 языков.

Ник Вуйчич посетил 57 стран, встречался с 13 президентами. Сейчас его аудитория насчитывает более восьми миллионов человек. Нику удалось установить мировой рекорд, обняв без рук и ног 1749 человек за один час!

Выступление Ника Вуйчича состоится в 19:00 18 сентября 2019 года во Дворце спорта «Нагорный».