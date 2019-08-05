2019-08-05T16:24:38+03:00
Общество

«Посмотрите, какие блины плавают!»: Нижегородский рыбак пожаловался на мазут в Волге

Мужчина снял на видео испорченные лодку и спиннинг [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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По словам рыбака, некоторые мазутные пятна размером с блин.По словам рыбака, некоторые мазутные пятна размером с блин.Фото: скрин с видео
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Эмоциональное видео, снятое нижегородским рыбаком, появилось в местных пабликах в соцсети «Вконтакте» 5 августа. Не стесняясь в выражениях, мужчина рассказал и показал, как выглядит его лодка после непродолжительной рыбалки на Волге.

Нижегородец пожаловался на мазут в Волге.Источник: паблик "Типичный Нижний Новгород"

- Ребят, вот смотрите. Здесь впадает Линда в Волгу. Я примерно на улице Кима. Выплыл на полчаса. Всего полчаса! Вы посмотрите - вся лодка в мазуте. У меня все в мазуте! - сокрушается рыбак. - Вы посмотрите на мой спиннинг, катушку. Ой, я даже дотрагиваться боюсь. У меня новая лодка, клянусь! Все днище в мазуте.

Пострадавший отметил, что такая плачевная ситуация в окрестностях Нижнего Новгорода: примерно в 20 км - Сормовская ТЭЦ и Бурнаковка.

- И посмотрите, какие блины мазута плавают. Кто штраф заплатит? - поинтересовался нижегородец. - Кто здесь жить будет? Какая, к черту, рыбалка? У меня пальцы в мазуте.

В комментариях к публикации справедливо отметили, что нефтяные пятна наблюдаются также на поверхности Оки.

- А Ока? Тоже какая-то дичь возле берегов. Теперь не рискую купаться, - написал Никита Семковский.

На мазутную пленку, образовавшуюся на Оке в Нижнем Новгороде, жители жаловались минувшей зимой. Тогда очевидцы пришли к выводу, что источником загрязнения является Автозаводская ТЭЦ. А в мае 2017 года была обнаружена нефтяная пленка на Волге в районе Борского моста. Департамент Росприроднадзора по ПФО провел административное расследование и заключил: пятна нефти на Волге поднимаются со дна. Причина возникновения нефтяных пятен была озвучена лишь в 2018 году. По словам мэра Владимира Панова, они появились вследствие работы Сормовской нефтебазы еще в советские времена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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