На «Жигулях» - до Парижа: Трое жителей Дзержинска вернулись из евротура на отечественном авто

«Я на другом не поеду»

Этим летом, которое смахивает на осень, пожалуй, единственно верным решением является поездка в теплые края или, скажем, в Европу, где стоит настоящая жара. Так поступила отважная троица из Дзержинска. Правда, в отличие от любителей «горячих туров» она планировала свой евротур на белоснежных «Жигулях» заранее, откладывая деньги и тщательно прокладывая маршрут: Дзержинск - Москва - Минск - Варшава - Берлин - Арнсберг - Париж - Марсель - Дзержинск.

Главный идеолог поездки - Максим Харченко.Фото: СОЦСЕТИ

По словам главного идеолога этой поездки Максима Харченко, для путешествия на автомобиле требуется несколько вещей. Для начала - понимание, что за сравнительно недолгую жизнь нужно непременно успеть посмотреть мир.

- Сюда же впишем немалый авантюризм, которым нужно обладать, чтобы решиться на выход из зоны комфорта. Ну и друзья-единомышленники, которых не надо уговаривать и объяснять, как можно драйвово и бюджетно путешествовать, потому что они и так понимают, что придется ночевать в машине и есть консервы, - отметил Максим.

Вдобавок ко всему необходимо быть уверенными в надежности своего железного коня, который домчит вас до определенной точки на карте. В принципе для поездки в другие страны подойдет и машина, которую вы знаете как свои пять пальцев и враз сможете починить.

- Или автомобиль, про который твой компаньон говорит: «Я на другом не поеду». Как вы понимаете, наш случай - третий, - улыбается путешественник.

На «Жигулях» с 72 лошадиными силами под капотом компания преодолела за 2,5 недели более девяти тысяч километров.

Питаться в такой поездке можно дешево и сердито, заранее забив багажник сухпайками и консервами.Фото: СОЦСЕТИ

Вместо трассы - витиеватые улочки

Съездили ребята довольно бюджетно - на все про все ушло около 140 тысяч рублей. А если кто-то решит повторить их путь, Максим Харченко составил памятку, которая поможет любителям автомобильных путешествий с умом и экономией передвигаться по Европе на личном транспорте. Первый урок, который извлек путешественник, - следует избегать платных дорог!

- Фишка, до которой мы додумались, проехав по территории Польши и Германии за сумму более 25 евро (около двух тысяч рублей). Да, маршрут займет больше времени, но вы увидите те картины провинциальной жизни, которые помогут вам сложить правильное впечатление о стране, - уверен житель Дзержинска. - Побываете в тех небрендовых и неоткрыточных местах, которые запомнятся вам надолго. Вместо скучной прямой трассы вас ждут витиеватые улочки милых городков и деревушек, благодаря которым вы весь день будете держать фотоаппарат наготове, а ночью банально не уснете за рулем.

Транспортные расходы в евротуре на машине составили две трети всего бюджета.Фото: СОЦСЕТИ

Питаться в такой поездке можно дешево и сердито, заранее забив багажник сухпайками и консервами. Еще предусмотрительные ребята прихватили с собой электрический чайник и термос. Ну а свежие продукты всегда можно купить в супермаркете.

- Устроить пикник на обочине можно на специальных стоянках для дальнобойщиков. Их в Европе бессчетное множество. Как правило, там вы найдете место для спокойного сна, туалет, а если повезет - душ, - добавил Максим. - Все чистое и в хорошем состоянии. Пользоваться этими общественными благами можно без брезгливости.

Что же касается жилья, то оптимально, конечно, останавливаться в дешевых молодежных хостелах в крупных городах. И ночевать в машине лишь иногда (в дороге, например).

- Получается недорого. Особенно если вы уже сэкономили на платных дорогах, - улыбается путешественник.

На личном авто никаких ограничений в передвижениях: можно проехать через милый городок или полюбоваться видом с горы.Фото: СОЦСЕТИ

Никакой экономии на бензине!

После того как путешественники опубликовали фотографии с «Жигулями» на фоне Эйфелевой башни в социальных сетях, общественность закидала их вопросами. Какие документы на это надо? А что под капотом? Как «Жигули» пустили, ведь у него не Евро-5? Почувствовали отличие в бензине? На последний вопрос Максим ответил с легкой ухмылкой: «Да, он в два-три раза дороже». И сэкономить, в общем-то, не получится: чем дальше от России, тем выше цены на топливо. Так, в Польше бензин стоит от 87 рублей за литр, в Германии - больше 100 рублей, а во Франции - все 120 рублей! Поэтому транспортные расходы в евротуре на машине составили две трети всего бюджета. Зато на личном авто никаких ограничений в передвижениях.

- Желаете посмотреть, какой вид открывается вон с той горы? Нет проблем! А как же не проехать через вон тот милый городок, словно с открытки? Захотели потратить всю ночь на дорогу вместо сна, ставя рекорды беспрерывной езды на «Жигулях»? И это удовольствие вам доступно, - соблазняет Максим. - И да, в Европу можно въехать на машине с любым экологическим классом. Главное, чтобы автомобиль был технически исправен!

Визитная карточка советского автопрома то и дело привлекала внимание бывших соотечественников.Фото: СОЦСЕТИ

Ну а если вы решите отправиться в евротур на визитной карточке советского автопрома, готовьтесь быть в центре внимания. Дзержинцы, к примеру, то и дело ловили на себе удивленные взгляды европейцев и бывших соотечественников, а также любопытных туристов. Некоторые особо разговорчивые делились своими историями: у кого какого цвета были «Жигули» в молодости, кто в каком учился университете и кто в каком году эмигрировал.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Трое из Дзержинска проехали 9 тысяч км за 2,5 недели и потратили около 140 тысяч рублей.