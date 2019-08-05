«Двойной чизбургер какой-то!»: Нижегородская «училка» отчитала закусочную за безграмотную рекламу

Очередной выпуск на YouTube-канале «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман посвятила глаголам, которые редко встречаются и имеют свои подводные камни. Однако правила существуют и для них! В этот раз под раздачу попала не публичная личность, а международная сеть закусочных, снявшая рекламный ролик с ошибками.

"Училка" рассказала о глаголах с "подводными камнями".Внимание блогера из Нижнего Новгорода привлекли ошибки в рекламном ролике.

- Уже двадцать лет мама Галя готовит курицу. За это время она варила, жарила, запекала, пропаривала, фаршировала, мариновала, шинковала, бланшировала и пассировала все виды курятины, - произносит голос за кадром.

Первое, на что обратила внимание «училка», - слово пассировать. Дело в том, что в русском языке есть два похожих глагола с разными значениями и различным написанием: пассеровАть и пассИровать. Пассеровать - обжаривать овощи, муку в масле, а пассировать - страховать, предупреждать падение при использовании трюков. Очевидно, что в ролике про ресторан быстрого питания следует употреблять глагол пассеровать.

Но и это еще не все! Закадровый голос произнес слово бланшИровала. Однако правильно говорить бланшировАла.

- Двойной чизбургер какой-то вышел! - сострила Татьяна Гартман.

Также без внимания не осталась ошибка, допущенная дизайнером и блогером Артемием Лебедевым.

- Это называется брЯцать оружием и показывать мускулы, - выдал Лебедев.

При этом правильно говорить бряцАть, как бы непривычно это ни звучало.

- Это звукоподражательный глагол. И обычно в таких словах корень является сильной морфемой, ударной! - пояснила «училка». - Как, например, в словах крякать, гавкать, звякать. Но есть исключения: рычать, мычать, ну и бряцать.

Напоследок нижегородка продемонстрировала музыкальное видео. Довольное жуткое, надо сказать. Называется «Сказка».

- У этого клипа большая популярность. А, значит, около двенадцати миллионов пользователей послушали песню с ошибкой в слове кровоточит, - возмутилась учительница русского языка.

Дело в том, что по правилам надо говорить кровоточИт, а не кровотОчит. Это раньше норма была иной, но сейчас зафиксирован единственный вариант ударения!