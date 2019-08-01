Студенты НГТУ и ННГАСУ ознакомились с устройством котельных АО «Теплоэнерго» в ходе производственной практики

В рамках сотрудничества с вузами в июне-июле 2019 года АО «Теплоэнерго» организовало производственную практику для студентов 3 курсов ННГАСУ и НГТУ им. Алексеева профильных направлений подготовки. Всего практику в Теплоэнерго этим летом прошли 23 студента из данных вузов.

В ходе практики студенты посетили крупнейшие производственные объекты компании, ознакомились с устройством котельных и принципами работы теплоэнергетического оборудования. Программа практики также включает в себя изучение нормативных документов, проектно-технической документации, ознакомление с порядком проведения наладочных мероприятий теплопотребляющего оборудования и тепловых сетей, работу с расчетным программным обеспечением и базами данных.

Организация качественного формата производственных практик — одно из ключевых направлений работы во взаимодействии Теплоэнерго с учебными заведениями. Практика на базе предприятия обеспечивает закрепление знаний и отработку компетенций, полученных в течение учебного года, а также способствует профессиональной ориентации студентов.

Как отмечает генеральный директор предприятия Илья Халтурин, практика в Теплоэнерго может стать отправной точкой в карьере будущих выпускников.

«Теплоэнерго придает особое значение работе с образовательными учреждениями, ведь нынешние студенты — это в перспективе будущие сотрудники компании. Молодые специалисты очень ценны для нас: открытые ко всему новому и прогрессивному, они могут стать авторами инициатив и проектов улучшений. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники вузов приходили к нам хорошо подготовленными, поэтому уже во время учебы мы содействуем профессиональному развитию студентов. Производственная практика — это тот базис, который дает возможность получить прикладные знания в реальных условиях производства, увидеть изнутри, как устроена компания, чтобы в будущем, возможно, прийти сюда работать», — считает Илья Халтурин.

Напомним, в 2019 году Теплоэнерго заключило соглашения о сотрудничестве с ННГАСУ и НГТУ им. Алексеева в области образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, организации практик и стажировок учащихся, а также трудоустройства выпускников. В ближайшее время планируется подписание аналогичного соглашения с ННГУ им. Лобачевского.