Молодая бабушка представит Нижний Новгород на конкурсе «Миссис Россия 2019»

Нижегородка Лариса Китова вошла в число 35 финалисток конкурса красоты и материнства «Миссис Россия 2019». С 3 по 10 августа участниц ждут театрализованный показ вечерних и авторских коллекций, королевское дефиле, концерт с участием звезд эстрады и, конечно же, церемония награждения с выбором победительниц, которая пройдет в Московском культурном фольклорном центре под руководством Л. Рюминой. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Планета женщин».

47-летняя Лариса Китова победила в номинации «Миссис Нижний Новгород Classic»Фото: СОЦСЕТИ

В этом году темой фестиваля станет космонавтика и все, что с ней связано. А оценивать красавиц будут художник Никас Сафронов, тележурналист Дмитрий Крылов, танцор Гедиминас Таранда, актер Юрий Кузнецов, музыкант Матвей Аничкин и другие звездные эксперты. Ведущий конкурса - актер театра и кино Дмитрий Дюжев.

Напомним, что 47-летняя Лариса Китова победила в номинации «Миссис Нижний Новгород Classic» конкурса «Миссис Нижний Новгород 2019». У нее двое детей и один внук. Как-то она призналась, что не стесняется своего возраста. По словам Ларисы, с годами женщина становится еще красивее.

- Каждая морщинка на моем лице - это мои падения и взлеты. У женщины нет прошлого, есть история. У меня двое замечательных сыновей 25-ти и 12-ти лет, а также очаровашка внук, которому почти четыре года, - рассказала нижегородка накануне регионального конкурса.

Кстати, побороться за корону Лариса решилась благодаря младшему сыну, который гордится мамой и хочет, чтобы ее жизнь заиграла новыми красками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Титул «Миссис Нижний Новгород 2019» завоевала 34-летняя Юлия Сафронова

Финал конкурса красоты и материнства состоялся в столице Приволжья 8 июля (подробности)