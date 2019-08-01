2019-08-01T11:35:41+03:00
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде

Столкновение с грузовиком произошло на Молитовском мосту [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
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ДТП с восемью пострадавшими произошло на Молитовском мосту в столице Приволжья 31 июля. Около 17.30 водитель маршрутки Т-29 врезался в ГАЗель NEXT, не выбрав безопасную дистанцию. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области, от удара фургон врезался в автомобили «Лада Приора», «Киа» и «Сузуки».

Маршрутка врезалась в ГАЗель в Нижнем Новгороде.

В результате столкновения пострадали пассажиры маршрутного такси водитель ГАЗели. У 27-летней женщины и 36-летнего мужчины переломы носа, у троих мужчин (23, 24 и 67 лет) сотрясение головного мозга, у 37-летней женщины рана губы, у 57-летней женщины ушиб левого коленного сустава, а у 23-летнего мужчины ушиб лба.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/chp_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/chp_nnФото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/chp_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/chp_nnФото: СОЦСЕТИ

Вместе с тем в социальных сетях появилась информация об еще одной пострадавшей.

- Сегодня ехала на 29 автобусе на Молитовском мосту, стояла спереди в углу у стенки. Слышала, как тормозит автобус, но не понимала, что происходит. Потом уже когда автобус столкнулся с автомобилем, стоящим впереди автобуса, было уже все понятно. Ударилась головой, - сообщила Дарья Букина в паблике «ЧП|ДТП Нижний Новгород».

Фото: https://vk.com/chp_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/chp_nnФото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/chp_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/chp_nnФото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/chp_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/chp_nnФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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