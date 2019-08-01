Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде
ДТП с восемью пострадавшими произошло на Молитовском мосту в столице Приволжья 31 июля. Около 17.30 водитель маршрутки Т-29 врезался в ГАЗель NEXT, не выбрав безопасную дистанцию. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области, от удара фургон врезался в автомобили «Лада Приора», «Киа» и «Сузуки».
Маршрутка врезалась в ГАЗель в Нижнем Новгороде.
В результате столкновения пострадали пассажиры маршрутного такси водитель ГАЗели. У 27-летней женщины и 36-летнего мужчины переломы носа, у троих мужчин (23, 24 и 67 лет) сотрясение головного мозга, у 37-летней женщины рана губы, у 57-летней женщины ушиб левого коленного сустава, а у 23-летнего мужчины ушиб лба.
Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
Вместе с тем в социальных сетях появилась информация об еще одной пострадавшей.
- Сегодня ехала на 29 автобусе на Молитовском мосту, стояла спереди в углу у стенки. Слышала, как тормозит автобус, но не понимала, что происходит. Потом уже когда автобус столкнулся с автомобилем, стоящим впереди автобуса, было уже все понятно. Ударилась головой, - сообщила Дарья Букина в паблике «ЧП|ДТП Нижний Новгород».
ИСТОЧНИК KP.RU