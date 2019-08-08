2019-08-08T17:42:28+03:00
Общество

На Нижневолжской набережной Tele2 развернула интерактивный онлайн-парк

Интерактивная площадка открылась сегодня, 8 августа
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 приглашает гостей и жителей Нижнего Новгорода провести время в онлайн-парке с зоной коворкинга и 4G-кинотеатром. Уникальное пространство, сочетающее в себе образовательную и развлекательную функции, компания развернула на Нижневолжской набережной. Интерактивная площадка открылась сегодня, 8 августа.

Онлайн-парк Tele2 будет работать до 1 сентября с пятницы по воскресенье с 15:00 до 22:00 на Нижневолжской набережной (8 причал). Все желающие могут бесплатно посетить интерактивный павильон оператора с зоной коворкинга, музыкальной площадкой и онлайн-кинотеатром: гостей ждут фильмы, лекции и мастер-классы, а также музыкальные вечеринки и яркие выступления популярных артистов.

Для гостей площадки на территории онлайн-парка действует бесплатная комфортная зона коворкинга. Пространство оборудовано Wi-Fi на скорости 4G, розетками и станциями подзарядки для мобильных устройств. В павильоне Tele2 также будут проходить онлайн-трансляции лекций, мастер-классов и семинаров с участием спикеров просветительского проекта Arzamas и института «Стрелка».

Кроме образовательной программы оператор предусмотрел для посетителей онлайн-парка широкую кинопрограмму – ежедневно в дни работы парка гости смогут увидеть подборку качественных фильмов, сериалов и мультфильмов. Расписание сеансов можно посмотреть на сайте проекта.

На этой неделе гости интерактивной площадки Tele2 примут участие в мастер-классе «Как начать говорить на английском», откроют для себя неизведанную туристами Японию и поэкспериментируют с фото-контентом из путешествий. Спикеры проекта Arzamas поделятся своими размышлениями на тему «Архитектура как средство коммуникации» и расскажут, как отражается история в таких книгах как «Гордость и предубеждение», «Три мушкетера», «Рассказы о Шерлоке Холмсе». Кинопрограмма этой недели включает в себя 9 фильмов от исторических мелодрам до биографических триллеров, а в субботу вечером на площадке будут играть DJ Kroytor и DJ Real.

Вход свободный для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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