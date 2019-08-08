40-летний мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Дзержинске

Страшная авария с участием мотоцикла произошла вчера, 7 августа 2019 года, в Дзержинске. Как рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, звонок в дежурную часть поступил в 17:30.

ДТП случилось около дома №16Б на улице Петрищева. Водитель «Митцубиси» не предоставил мотоциклисту преимущество в движении, когда выезжал с прилегающей территории.

Фото: ТК ДзержинскФото: СОЦСЕТИ

Удар был настолько мощным, что 40-летний мужчина, который ехал за рулем мотоцикла «Хонда» погиб на месте происшествия. Жуткие фотографии аварии уже разлетелись по всем пабликам. Местные жители утверждают, что двухколесное транспортное средство летело на огромной скорости, что и стало причиной трагедии.

Фото: ТК ДзержинскФото: СОЦСЕТИ

Сам водитель иномарки получил черепно-мозговую травму. Его осмотрели медики.