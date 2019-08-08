«Это был шок. Такого мы не видели»: Собаку сначала сбила машина, а потом местные жители хотели ее задушить

Бригаду ловцов из Зоощащиты-НН вызвал житель Ардатова Нижегородской области. Местные считали, что собака опасна и хотели избавиться от нее. Но прибыв на место ловцы были в шоке. Животное было избито, передние лапы сломаны, задние просто не двигались, один глаз начал гнить. Собака лежала на обочине дороги и умирала. Но по дороге в Нижний Новгород она снова удивила ловцов – прямо в машине она родила пять мертвых щенков.

- Состояние, в котором приехала Люцина (так волонтеры позже назвали найденную собаку – прим. ред) в госпиталь, повергло в шок весь персонал. По заключению врачей стало ясно, что шансов у Люцины мало. Но они есть, и это уже повод бороться, - рассказали в Зоозащите-НН.

Глаз собаке пришлось удалитьФото: Предоставлено героем публикации

По словам волонтеров, несчастная собака несколько недель скиталась по улицам Ардатова еле дыша. У нее были множественные переломы лап, черепно-мозговая травма, травма глаза. Мало того, что ей никто не хотел помогать, напротив, ее решили убить. Местные жители посчитали ее опасной и хотели задушить. Но покалеченной собаке удалось вырваться.

- В таком состоянии она несколько недель скиталась по улицам, пока ее не укусил клещ, что стало причиной смертельно опасной болезни - пироплазмоз. Из-за пироплазмоза у нее отказали задние лапы, и собака слегла прям у дороги в деревне, - рассказали в Зоозащите –НН.

Врачи и волонтеры сразу же принялись за ее лечение. В первые же дни Люцину вылечили от пироплазмоза. Потом собаке провели две операции: удалили гниющие остатки левого глаза, а также ампутировали одну переднюю лапу, которую ветеринарам не удалось спасти.

Люция перенесла две операцииФото: Предоставлено героем публикации

После лечения Люцину перевезли в собачий приют «СостраданиеНН».

- Так было мило, когда мы с ней ждали такси, чтобы поехать в приют, каждый врач в ветеринарном госпитале подошел, погладил ее и сказал: «Удачи тебе, Мышонок, мы будем скучать, тебе обязательно повезет!» И да! Ей повезло! У нее прекрасная, просто сурковая хозяйка, которая ее очень любит, а Люцина отвечает ей взаимностью, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» волонтер Лера Османова.

Люцина поселилась в доме Ангелины Гундориной, у которой живет еще два кота и одна 19-летняя кошка.

- Видно, что собака домашняя, - уверена Ангелина. - Мы только приехали, говорю ей: «Место», она легла в прихожей. Я стала есть на кухне, она не заходит, но смотрит.

К новым соседям котам она тоже очень терпелива.

- Котик пойдет из кухни в прихожую, она может гавкнуть, но не трогает, - говорит Ангелина. - А на улице кошки ей очень нравятся. Однажды так рванула, что даже с поводка сорвалась. Но потом поняла, что плохо поступила: пришла, прижалась, уши прижала – прости.