2019-08-08T12:47:01+03:00
Общество

«Надо приравнять к вандализму!»: Подростки из Заволжья превратили Вечный огонь в костер

Они притащили к мемориалу пенопласт и начали его жечь [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Подростки из Заволжья превратили Вечный огонь в костерПодростки из Заволжья превратили Вечный огонь в костерФото: СОЦСЕТИ
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Очередная подростковая выходка обсуждается сегодня во всех нижегородских пабликах. На этот раз в центре внимания оказались школьники из Заволжья, которые устроили из Вечного огня костер. Они принесли к мемориалу пенопласт и начали его жечь.

Очевидцы сфотографировали хулиганов и опубликовали снимки в социальных сетях.

Очевидцы сфотографировали хулиганов и опубликовали снимки в социальных сетях Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы сфотографировали хулиганов и опубликовали снимки в социальных сетяхФото: СОЦСЕТИ

Мнения разделились: одни называют детей вандалами, а другие просто отшучиваются.

- Им лещей батиных надо надавать, а потом воспитательную беседу провести с ними и с их ними родителями, - считает Марк А.

- Очередные недоразвитые, - добавила Виктория Д.

- Почему подобное просто не приравнять к таким статьям как вандализм? – задался вопросом Евгений Г.

Но больше всего нижегородцев возмутил тот факт, что прохожий, который и запечатлел развлечение подростков, ничего не предпринял.

- Дальше фоток, видимо, дело не пошло? – поинтересовался Полиграф Ш.

Чтобы выяснить, обращались ли жители в правоохранительные органы, и грозит ли подросткам наказание, мы обратились в пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

- По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, полгода назад в Арзамасе шумная компания сыграла свадьбу рядом с Вечным огнем. Молодые люди заехали на автомобилях к мемориалу, а потом станцевали там лезгинку. Спустя три дня главный виновник торжества – жених – записал видео-обращение и принес свои извинения жителям Арзамаса и всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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