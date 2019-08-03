Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин включен в состав президиума Госсовета РФ

«К волонтёрам всегда относились как к рабам»: добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах

В интервью RT Петр Проскуркин рассказал об особенностях работы на оппозиционера и о том, как организаторы протестных акций подставляли граждан под полицейские дубинки