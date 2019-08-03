2019-08-03T11:27:16+03:00
Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин включен в состав президиума Госсовета РФ

Соответствующее распоряжение Президента РФ Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин включен в состав президиума Госсовета РФГлеб Никитин включен в состав президиума Госсовета РФФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав президиума Госсовета РФ. Соответствующее распоряжение, подписанное Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовано на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, теперь президиум будет работать в следующем составе: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Омской области Александр Бурков, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Напомним, в декабре 2018 года Владимир Путин назначил Глеба Никитина руководителем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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